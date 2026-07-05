Volkswagen отказывается от легендарного двигателя 2.0 ТДИ: эпоха дизеля завершается

Немецкий концерн Volkswagen начал поэтапный отказ от своих самых популярных и имеющих многолетнюю историю 2,0-литровых дизельных двигателей ТДИ. Ужесточение экологических норм в Европе и стратегия перехода на электромобили становятся главной причиной снятия с производства этого легендарного агрегата. Это решение является поворотным моментом не только для фанатов бренда, но и для всей автомобильной промышленности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным издания Мотор.ес, новое поколение кроссовера Volkswagen Т-Рок станет первым легковым автомобилем бренда, полностью отказавшимся от дизельной модификации. Вместо этого модель впервые в своей истории будет оснащена гибридной силовой установкой с подзарядкой от сети (HEV). В будущем подобные технологические изменения не обойдут стороной и популярную модель Volkswagen Голф, которая также перейдёт с дизеля на гибридные системы.

Экологические требования и новая стратегия

Причиной такого шага компании стали вводимые в Европе стандарты Евро 7 и растущее давление по сокращению выбросов КО2. Адаптация современных дизельных двигателей к этим жёстким требованиям и их сертификация экономически перестали себя оправдывать. Поэтому Volkswagen делает ставку на гибридные технологии как промежуточный этап между традиционными двигателями внутреннего сгорания и полностью электрическими транспортными средствами.

Двигатель 2.0 ТДИ семейства ЭА288 долгие годы был основным источником мощности для множества моделей в составе Volkswagen Груп. Однако его репутация не всегда была однозначной. Специалисты и сервисные центры отмечают ряд технических проблем, наблюдаемых при эксплуатации данного агрегата. В частности, часто встречались неисправности системы охлаждения, утечки антифриза, проблемы с водяным насосом (помпой) и термостатом.

Технические проблемы и вопрос надёжности

Кроме того, в двигателях 2.0 ТДИ фиксировались такие недостатки, как ошибки в системе СКР и повышенный расход масла. Некоторые специалисты даже рекомендовали заменять ремень ГРМ раньше срока, установленного производителем. Тем не менее, руководство Volkswagen не связывает отказ от дизеля с надёжностью двигателя.

Официальные представители компании объясняют это решение исключительно экологическими обязательствами и планом электрификации модельного ряда. Хотя на рынке Узбекистана дизельные модели бренда Volkswagen (например, кроссоверы и коммерческий транспорт) также занимают свою нишу, глобальная тенденция показывает, что в скором времени гибридные и электрические модели будут доминировать. Это создаёт предпосылки для увеличения числа экономичных гибридных моделей Volkswagen и на дорогах нашей страны.