Между Volkswagen и Xiaomi начался спор о гибридных двигателях

·113·Авто
Между Volkswagen и Xiaomi начался спор о гибридных двигателях

На автомобильном рынке продолжается ожесточенная конкуренция. Недавно издание иксбт.ком сообщило, что совместное предприятие САИК Volkswagen официально отреагировало на громкие заявления компании Xiaomi касательно линейки грядущих кроссоверов Sky Номад и увеличителя запаса хода Кунлун. Публичный спор между сторонами разгорелся из-за объявления Xiaomi о том, что их кроссоверы способны работать на топливе марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98. Об этом сообщает сообщает .

В китайских соцсетях эту особенность многие оценили не как уникальную технологию, а как обычный маркетинговый ход. Обсуждения приняли бурный характер, и тема быстро завирусилась в интернете после того, как в конфликт вмешался даже специальный помощник главы Xiaomi Груп Сюй Сэсюнь. После этого САИК Volkswagen незамедлительно опубликовал свое ответное заявление.

Технические характеристики и топливная совместимость

Компания Volkswagen напомнила, что установленный в их кроссовере Volkswagen ИД. ЭРА 9Кс мотор-генератор ЭА211 также полностью адаптирован под использование бензина АИ-92, АИ-95 и АИ-98. Таким образом немецкий бренд своеобразно ответил на претензии китайского соперника о превосходстве в этом вопросе.

Однако сравнения на этом не закончились. Если Xiaomi пообещала предоставить 8 лет или 160 тысяч километров гарантии на основные узлы своей системы увеличения запаса хода и силовой установки, то САИК Volkswagen объявил о предоставлении пожизненной гарантии на свои автомобили — при условии соблюдения регламента специальной программы обслуживания предприятия.

Различия по батарее и расходу топлива

По показателям расхода топлива преимущество пока остается на стороне Xiaomi. По данным, при полностью разряженной батарее расход топлива Sky Номад по циклу ВЛТК начинается от 5.7 литра на 100 километров, в то время как для модели Volkswagen ИД. ЭРА 9Кс этот показатель составляет 6.27 литра.

Параметры тяговых аккумуляторов также различаются. Топовая версия Xiaomi Sky Номад оснащается батареей емкостью 76 кВт·ч, обеспечивающей запас хода на чистом электричестве до 505 километров по стандарту КЛТК. В свою очередь, Volkswagen ИД. ЭРА 9Кс опирается на батарею КАТЛ емкостью 65.2 кВт·ч, позволяющую преодолевать максимальное расстояние в 406 километров.

Полное раскрытие всех технических характеристик платформы Кунлун, а также кроссоверов Sky Номад Н90 Max и Sky Номад Н70 Max ожидается 30 июля текущего года. Именно тогда станет ясно, насколько заявления Xiaomi оправдают ожидания рынка и смогут ли они составить реальную конкуренцию Volkswagen, а также другим популярным производителям гибридов вроде Li Auto и Аито.

VolkswagenXiaomiАвтомобилиКитайские АвтомобилиГибрид
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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