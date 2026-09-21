Названы самые популярные бензиновые автомобили в Китае в 2026 году

Несмотря на стремительное развитие электромобилей, машины с двигателями внутреннего сгорания по-прежнему пользуются высоким спросом на китайском рынке. Как сообщает издание «Китайские автомобили», был составлен рейтинг самых популярных бензиновых моделей в Китае на основе статистики регистрации новых автомобилей за январь–август 2026 года. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным, за первые восемь месяцев текущего года кроссовер четвертого поколения Geely Atlas занял первое место в этом рейтинге с показателем 138 044 единицы. На китайском рынке этот автомобиль предлагается с двумя бензиновыми двигателями мощностью 181 и 218 л.с., семиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Стоит отметить, что данная модель легла в основу автомобиля Volga K40, представленного в России.

Доминирование седанов и немецких брендов в лидерах

На второй строчке рейтинга расположилсяпроизведенный на совместном предприятии САИК-Волксваген — эту модель зарегистрировали 127 673 покупателя. Компактный седан этой компании оснащается атмосферными или турбированными 1,5-литровыми моторами. Тройку лидеров замкнул созданный в сотрудничестве Донгфенг и Nissan. Этот седан, недавно переживший серьезное обновление, зафиксировал результат в 115 794 регистрации.

Примечательно, что ровно половину первой десятки занимают модели бренда Volkswagen . В частности, четвертое место с показателем 108 106 заняла Toyota Camry . Этот японский седан продается не только в традиционной бензиновой версии, но и с классической гибридной силовой установкой. Отстав всего на 66 машин, продукт ФАВ-Волксваген Volkswagen Сагитар занял пятое место с результатом 108 040 единиц.

Вторая половина рейтинга и доля кроссоверов

Шестое место занял еще один популярный китайский кроссовер —. За восемь месяцев было зарегистрировано 107 950 автомобилей. Этот кроссовер, известный в России под своим брендом и ставший основой для Volga K50, оснащается бензиновыми 2-литровыми моторами мощностью от 218 до 272 л.с. В топовой комплектации доступны восьмиступенчатый «автомат» и полный привод.

Также в следующие строки рейтинга вошли следующие автомобили:

Volkswagen Тигуан Л — 105 078 регистраций;

— 105 078 регистраций; Volkswagen Пассат — 102 290 автомобилей;

— 102 290 автомобилей; Volkswagen Маготан — 98 130 машин;

— 98 130 машин; Toyota Фронтландер — 98 110 единиц.

Эта статистика показывает, что современные кроссоверы и надежные седаны по-прежнему занимают важное место на авторынке Китая, а потребители активно выбирают ДВС и гибридные технологии.