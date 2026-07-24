Volkswagen Груп сократит модельную линейку на 50% для выхода из кризиса

Немецкий концерн Volkswagen Груп принял решение о резком сокращении количества выпускаемых моделей с целью укрепления своих позиций на рынке и повышения рентабельности. Руководство компании планирует убрать с конвейера почти половину продаваемых автомобилей для оптимизации расходов и упрощения производственных процессов. Ожидается, что эти меры станут самыми серьезными стратегическими изменениями в группе за последние годы. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Согласно данным, по итогам первого полугодия 2026 года чистая прибыль компании резко упала, а показатель маржинальности составил всего 3,8%. Эта ситуация продемонстрировала необходимость фундаментального реформирования всей системы. Согласно плану, Volkswagen намерен оптимизировать операционные расходы не только за счет сокращения модельного ряда, но и путем сокращения около 100 тысяч рабочих мест по всему миру.

Конец внутренней конкуренции

Генеральный директор компании Оливер Блуме в интервью журналистам подтвердил намерение сократить продуктовую линейку на 50%. По его словам, основной акцент будет сделан на инновациях, технологиях и повышении качества. «Мы хотим направлять наши расходы на четко определенные продукты. Это послужит увеличению прибыли от каждого проданного автомобиля», — подчеркнул Блуме.

В настоящее время между брендами Volkswagen, Audi, Skoda, Seat и Cupra, входящими в состав Volkswagen Груп, существует сильная внутренняя конкуренция. Например, на базе популярной модели Volkswagen Голф выпускаются еще четыре технически почти идентичных хэтчбека. Модели, дублирующие друг друга по цене, техническим характеристикам и оснащению, не только сбивают с толку покупателей, но и необоснованно увеличивают производственные затраты.

Сокращение моделей и комплектаций

Сокращения коснутся не только основных моделей, но и их многочисленных модификаций и комплектаций. Будут пересмотрены такие кроссоверы, как Volkswagen Поло, Т-Рок и Тигуан, а также схожие модели в сегменте электромобилей, такие как Porsche Macan Электрик и Audi Q6. Основная цель стратегии — сокращение «моделей-близнецов», дублирующих друг друга в одном сегменте.

Эти изменения важны и для автомобильного рынка Узбекистана. Учитывая, что в нашей стране официально продаются кроссоверы и седаны брендов Volkswagen и Skoda, обновление модельного ряда и исчезновение некоторых комплектаций в будущем могут повлиять на выбор местных покупателей. Тем не менее, компания обещает, что качество и технологическое превосходство оставшихся моделей значительно вырастут.

Подводя итог, даже если Volkswagen Груп сократит свой портфель вдвое, по мнению Оливера Блуме, количество оставшихся автомобилей все равно будет превышать показатели конкурентов. Ожидается, что этот шаг позволит автогиганту сконцентрировать ресурсы и получать стабильную прибыль в эпоху электромобилей.