5 опасных продуктов для здоровья в сильную жару

Летом организм адаптируется к высоким температурам, сильному потоотделению и изменениям водно-солевого баланса. Поэтому продукты, потребляемые в этот период, должны не только служить источником энергии, но и помогать организму легче справляться с сезонными нагрузками.

Специалисты отмечают, что некоторые продукты в жаркие дни могут усиливать усталость, жажду, отеки и дискомфорт, связанный с пищеварением.

Прежде всего, следует с осторожностью относиться к майонезным и готовым салатам. Салаты с оливье, крабовыми палочками, а также блюда с добавлением яиц, колбасы, рыбы и майонеза быстро портятся в жару и повышают риск отравления. Вместо них рекомендуется выбирать овощные салаты с лимонным соком или растительным маслом.

Жареное жирное мясо и фастфуд могут вызвать чувство тяжести, сонливость и дискомфорт в желудке. Поэтому важно, чтобы на летнем столе присутствовали овощи, зелень и достаточное количество воды.

Газированные и сладкие напитки также не являются лучшим выбором в летний сезон. Высокое содержание сахара в них резко повышает уровень глюкозы в крови, что впоследствии приводит к усталости и тяге к сладкому. Специалисты советуют отдавать предпочтение обычной воде, минеральной воде или домашнему лимонаду без сахара.

Торты с кремом, пирожные и десерты со сливками также входят в число продуктов, которые быстро портятся на жаре. Вместо таких сладостей целесообразно употреблять ягоды, йогурт, творог или домашнее фруктовое мороженое.

Кроме того, чрезмерно соленые продукты, такие как чипсы, соленая рыба, колбаса и копчености, усиливают жажду и отеки. Летом рекомендуется включать в рацион больше свежих овощей, зелени, фруктов и пить достаточное количество воды.

Специалисты подчеркивают, что летом не обязательно соблюдать строгую диету. Однако сокращение количества скоропортящихся, тяжелых для пищеварения и задерживающих воду в организме продуктов полезно для здоровья.