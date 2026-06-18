Компания Ugreen представила компактный и мощный внешний аккумулятор PB541

Бренд Ugreen, известный на рынке современных гаджетов своими качественными аксессуарами, продемонстрировал в Китае новое портативное зарядное устройство модели PB541. Ожидается, что устройство привлечет внимание многих пользователей благодаря своим компактным размерам, высокой мощности передачи энергии и доступной цене. В настоящее время новая модель поступила в продажу на платформе JD.com по цене около 29 долларов (199 юаней). Об этом сообщает Ixbt.com.

Основой устройства Ugreen PB541 являются две последовательно соединенные литий-ионные ячейки ATL емкостью 5000 mAh каждая. Общая энергоемкость, равная 39,1 Wh, делает этот аккумулятор очень удобным для повседневного использования. Особенностью устройства является встроенный в корпус кабель USB-C, который служит не только для передачи питания, но и в качестве ремешка для переноски.

Технические возможности и быстрая зарядка

Устройство оснащено тремя портами: двумя USB-C и одним USB-A. Встроенный кабель USB-C обеспечивает выходную мощность до 45 W, что позволяет быстро заряжать смартфоны и даже некоторые ноутбуки. Также через этот порт сам аккумулятор можно зарядить мощностью 36 W. Порт USB-A обладает возможностью передачи мощности 22,5 W.

По данным ixbt.com, PB541 может заряжать три устройства одновременно. Он поддерживает почти все современные протоколы быстрой зарядки, включая технологии PD, PPS, QC, AFC и FCP. Это делает его универсальным помощником для гаджетов Apple, Samsung и других ведущих брендов.

Умные функции и дизайн

На боковой стороне аккумулятора расположен цветной экран, на котором отображается важная для пользователя информация. В частности, можно увидеть уровень заряда, текущее энергопотребление, время до полной зарядки, температуру и общее состояние батареи. Кроме того, устройство имеет возможность подключения к приложению Ugreen Smart Life через Bluetooth.

Производитель сделал особый акцент на сроке службы данной модели — аккумулятор выдерживает до 800 циклов зарядки. Корпус устройства изготовлен из прочного PC и ABS пластика, а вес составляет всего 226,4 грамма.

Размеры: 111 × 71 × 17,8 мм;

Вес: 226,4 грамма;

Максимальная выходная мощность: 45 W;

Подключение: Bluetooth и мобильное приложение.

Эта новая модель является усовершенствованным вариантом предыдущей версии PB610, отличаясь более тонким корпусом и более удобным расположением экрана. Учитывая высокий спрос на продукцию Ugreen, велика вероятность, что эта модель вскоре появится на полках местных ритейлеров.