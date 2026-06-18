Цены на iPhone могут значительно вырасти из-за искусственного интеллекта

Резкий рост спроса на технологии искусственного интеллекта по всему миру приводит к неожиданным экономическим последствиям. В частности, глава Apple Тим Кук предупредил, что в ближайшем будущем цены на iPhone, Mac и iPad могут вырасти. Основной причиной указывается глобальный рост цен на чипы памяти (RAM и NAND). Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

В последнее время в технологическом мире наблюдается явление, называемое «RAMageddon» — когда потребность в чипах памяти превышает предложение. В интервью WSJ Тим Кук отметил, что цены на чипы выросли почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Хотя компания пока пытается покрыть эти расходы за свой счет, Кук оценил ситуацию как «неустойчивую» и заявил, что рост цен неизбежен.

Баланс затрат и доходов

Пока Apple не раскрыла, цены на какие именно продукты и когда будут повышены. Однако аналитики предполагают, что новые модели iPhone, презентация которых ожидается в сентябре, первыми столкнутся с этими изменениями. По мнению экспертов Financial Times, проблемы в цепочке поставок памяти напрямую повлияют на себестоимость смартфонов.

Согласно расчетам исследовательской фирмы TechInsights, чтобы сохранить свою традиционную маржу прибыли, Apple придется добавить к цене следующей модели iPhone Pro как минимум 270 долларов. Для справки, начальная цена текущей модели iPhone 15 Pro составляет 999 долларов. Если эти прогнозы сбудутся, пользователям придется платить значительно больше за смартфоны нового поколения.

Трудности искусственного интеллекта для Apple

Интересно, что искусственный интеллект пока не принес Apple ожидаемо высокого дохода. Напротив, компания находится под давлением при формировании стратегии AI в своих устройствах. В начале этого года компания даже была вынуждена выплатить штраф в размере 250 миллионов долларов из-за того, что не смогла своевременно представить AI-функции, обещанные два года назад.

В рамках недавно прошедшей конференции WWDC Apple продемонстрировала свои планы в области искусственного интеллекта, включая радикальное обновление голосового помощника Siri. Однако обработка таких сложных алгоритмов непосредственно на устройстве требует еще большего объема оперативной памяти (RAM). Это, в свою очередь, создает замкнутый круг, ведущий к дальнейшему росту затрат и удорожанию продукции для конечного потребителя.

Эти новости имеют важное значение и для рынка Узбекистана. Учитывая высокий престиж продукции Apple в нашей стране, рост глобальных цен напрямую отразится на ценообразовании в местных ритейлах. Пока потребителям остается ждать осенней презентации и следить за официальными изменениями в ценовой политике.