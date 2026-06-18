Руководство для пользователей Google Docs: как отключить искусственный интеллект Gemini

Компания Google активно интегрирует искусственный интеллект Gemini во все свои сервисы, включая текстовый редактор Google Docs. Однако для многих пользователей окно «Писать с Gemini» (Врите вит Gemini), постоянно появляющееся в процессе работы над документом, становится не помощником, а отвлекающим фактором. Для тех, кто хочет максимально сосредоточиться на работе, вопрос полного скрытия этой функции становится актуальным. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Часто пользователи пытаются просто закрыть интерфейс Gemini в окне Google Docs, но это лишь временное решение. По данным Иксбт.ком, АИ-чат-бот не всегда дает четкие ответы на запросы о собственном отключении или ограничивается простым закрытием окна чата. В результате элементы AI продолжают оставаться в рабочем пространстве пользователя.

Управление смарт-функциями

Самый эффективный способ избавиться от всплывающих окон искусственного интеллекта в Google Docs и кнопки «Помоги мне написать» (Хелп ме врите), появляющейся рядом с курсором, — это изменение настроек Google Воркспаке. Тот факт, что этот процесс осуществляется не в самом документе, а через почтовый сервис Gmail, может стать неожиданностью для многих.

Для отключения искусственного интеллекта рекомендуется выполнить следующие шаги:

Перейдите в настройки Gmail и нажмите кнопку «Посмотреть все настройки» (Си алл сеттингс);

Перейдите во вкладку «Общие» (Генерал);

Найдите пункт «Смарт-функции и персонализация» (Смарт феатурес анд персонализатион);

Отключите эту функцию и сохраните изменения.

Это действие распространится не только на Google Docs, но и на другие сервисы экосистемы Google. Это освободит пользователя от необходимости вручную закрывать окно Gemini при открытии каждого нового документа. Следует помнить, что при отключении этой настройки могут быть ограничены некоторые возможности автозаполнения и умного поиска, предоставляемые Google.

Этот вопрос важен и для пользователей из Узбекистана, так как с началом поддержки узбекского языка активность сервиса в интерфейсе заметно возросла. Для специалистов, стремящихся к максимальной концентрации в процессе работы, вышеописанный метод является оптимальным решением. В то время как технологические гиганты принудительно внедряют AI, сохранение права выбора за пользователем способствует повышению продуктивности труда.