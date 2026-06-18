Руководство для пользователей Google Docs: как отключить искусственный интеллект Gemini
Компания Google активно интегрирует искусственный интеллект Gemini во все свои сервисы, включая текстовый редактор Google Docs. Однако для многих пользователей окно «Писать с Gemini» (Врите вит Gemini), постоянно появляющееся в процессе работы над документом, становится не помощником, а отвлекающим фактором. Для тех, кто хочет максимально сосредоточиться на работе, вопрос полного скрытия этой функции становится актуальным. Об этом сообщает Techcrunch.ком.
Часто пользователи пытаются просто закрыть интерфейс Gemini в окне Google Docs, но это лишь временное решение. По данным Иксбт.ком, АИ-чат-бот не всегда дает четкие ответы на запросы о собственном отключении или ограничивается простым закрытием окна чата. В результате элементы AI продолжают оставаться в рабочем пространстве пользователя.
Управление смарт-функциямиСамый эффективный способ избавиться от всплывающих окон искусственного интеллекта в Google Docs и кнопки «Помоги мне написать» (Хелп ме врите), появляющейся рядом с курсором, — это изменение настроек Google Воркспаке. Тот факт, что этот процесс осуществляется не в самом документе, а через почтовый сервис Gmail, может стать неожиданностью для многих.
Для отключения искусственного интеллекта рекомендуется выполнить следующие шаги:
- Перейдите в настройки Gmail и нажмите кнопку «Посмотреть все настройки» (Си алл сеттингс);
- Перейдите во вкладку «Общие» (Генерал);
- Найдите пункт «Смарт-функции и персонализация» (Смарт феатурес анд персонализатион);
- Отключите эту функцию и сохраните изменения.
Этот вопрос важен и для пользователей из Узбекистана, так как с началом поддержки узбекского языка активность сервиса в интерфейсе заметно возросла. Для специалистов, стремящихся к максимальной концентрации в процессе работы, вышеописанный метод является оптимальным решением. В то время как технологические гиганты принудительно внедряют AI, сохранение права выбора за пользователем способствует повышению продуктивности труда.
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