Показывает ли ваш день рождения, чего вы ждете от любви?
Кто-то постоянно ждет от отношений внимания и глубокой близости, а другие чувствуют любовь не через громкие слова, а через стабильные поступки. Одни быстро открывают сердце, в то время как другим нужны месяцы или даже годы, чтобы довериться.
Эта популярная трактовка, основанная на дате рождения, может помочь вам понять, сколько нежности, доверия и личного пространства требуется вам в отношениях. Самое интересное то, что даже внешне холодные люди могут скрывать внутри очень сильные чувства.
6, 10, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 28 — Любовь на «1000 процентов»
Для тех, кто родился в эти даты, в отношениях не может быть «полумер». Им нужны не просто приятные слова, а искгодняя близость, регулярное внимание и духовная связь.
Вступая в отношения, они зачастую отдают всю свою нежность, время и силы. Именно поэтому они могут тяжело воспринимать в ответ холодность, неопределенность или равнодушие.
Для них любовь проявляется в следующем:
постоянная связь и внимание;
открытое выражение чувств;
поддержка плечом к плечу в сложных ситуациях;
восприятие отношений как приоритета.
Однако именно эта сильная потребность иногда может перерасти в излишнюю привязанность. Им важно не забывать сохранять и собственные границы.
2, 3, 9, 14, 18, 27, 30 — сначала доверие, потом любовь
Представители этой группы чувствуют глубоко, но открывают сердце далеко не каждому. Они наблюдают за человеком, обращают внимание на разницу между словами и поступками, и только после этого сближаются.
Однако когда доверие появляется, их отношения перестают быть поверхностными. Они искренне проявляют нежность и стараются беречь эту связь.
К их сердцу нельзя подобраться быстро, но для того, кто сумел войти, там припасено очень много нежности.
Родившимся в эти даты нужны не давление, а время и стабильность. Для них фраза «я люблю тебя» имеет меньший вес, чем исполнение обещаний.
1, 4, 7, 8, 11, 25, 26, 29, 31 — ищут в любви тишину и покой
Для людей из этой категории отношения не должны состоять из постоянных драм, ревнивых сцен и эмоциональных качелей. Они ощущают любовь через спокойствие, доверие и повседневную заботу.
Вместо масштабных романтических жестов они могут выше ценить следующее:
верность своему слову;
помощь в трудную минуту;
совместное планирование;
создание чувства безопасности в отношениях.
Внешне они могут казаться не слишком эмоциональными. Но это не значит, что им не хватает нежности — просто они выражают её через поступки.
5, 12, 13, 16, 20, 23 — чувства есть, но личное пространство тоже необходимо
Родившиеся в эти дни хотят сохранять свою независимость и в отношениях. Они могут быстро устать от постоянного контроля, отчетов за каждую минуту или бесконечной переписки.
Личное время и пространство для них — не признак холодности. Напротив, побыв немного в одиночестве, они набираются сил и возвращаются в отношения еще более искренними.
Возможно, они не выражают свои чувства открыто, но в их душе кроется гораздо больше нежности, чем они показывают. Главное — принимать их не с давлением в стиле «почему ты такой холодный?», а с пониманием.
Можно ли измерить любовь в процентах?
Потребности в отношениях зависят не только от даты рождения. Огромную роль также играют детской опыт человека, особенности характера, прошлые отношения и текущее эмоциональное состояние.
Поэтому воспринимать данную классификацию стоит не как научный психологический диагноз, а как интересный повод понаблюдать за собой.
Спросите себя:
через какие поступки вы чувствуете любовь?
чего вам больше нужно в отношениях — близости или свободы?
можете ли вы открыто говорить о своих чувствах?
знает ли ваш партнер о ваших потребностях?
Отношения сохраняет не дата, а открытый диалог
Дата рождения может дать интересное предположение о вашем характере. Но настоящая формула здоровых отношений иная: открытое проговаривание потребностей, уважение границ и демонстрация любви не только на словах, но и на деле.
В какую группу попала ваша дата рождения? Действительно ли описание подошло вам? Оставьте комментарий по теме и поделитесь статьей с друзьями в Telegram или других социальных сетях!
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