Мохамед Салах может продолжить карьеру в Турции

·67·Спорт
Мохамед Салах может продолжить карьеру в Турции

Завершив исторический этап в составе Ливерпуля и став свободным агентом, нападающий Мохамед Салах может подписать один из самых громких контрактов летнего трансферного окна. Как сообщает Фут Меркато, турецкий Трабзонспор опередил всех конкурентов в гонке за подписание египетской звезды, стал главным претендентом и добился серьезных успехов на переговорах. Об этом сообщает Goal.com .

Завершив прошлый сезон турецкой Суперлиги на третьем месте, Трабзонспор намерен бороться за чемпионство, в связи с чем стремится усилить состав. Если трансфер состоится, опытный футболист присоединится к команде бесплатно, без выплаты компенсации, и привнесет свой высокий уровень голеадорских качеств, креативность и международный опыт.

Изменения в трансферной гонке и финансовые условия

Успех Трабзонспора в этом вопросе изменил шансы другого турецкого клуба — Бешикташа. Ранее сообщалось, что Бешикташ достиг устной договоренности о годичном контракте с опцией продления еще на один сезон, однако переговоры зашли в тупик из-за финансовых разногласий.

По информации известного турецкого журналиста Ягыза Сабунджуоглу, Трабзонспор подготовил для Мохамеда Салаха двухлетний очень выгодный контракт с зарплатой 17 миллионов евро в год. Если эта сделка будет завершена, Салах станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории турецкой лиги.

Официальная реакция руководства клуба

Тем не менее, президент Трабзонспора Эртугрул Доган опроверг полное завершение сделки, подчеркнув, что переговоры еще не дошли до этой стадии. Он прокомментировал слухи в интервью телеканалу А Спор.

&лакуо;Многое говорится, но никакого соглашения с Мохамедом Салахом нет&ракуо;, — заявил глава клуба. По его словам, приезд футболиста в Трабзон не планировался, и если бы такие планы были, клуб заранее проинформировал бы болельщиков и средства массовой информации.

&лакуо;Кто же среди нас не захочет заполучить в свой состав игрока уровня Мохамеда Салаха? Конечно, мы этого хотим, но реальность такова, что на данный момент никакого соглашения не существует&ракуо;, — добавил Эртугрул Доган, не пожелав раскрывать подробности переговоров по египетскому футболисту.

Мохамед СалахТрабзонспорСуперлигаТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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