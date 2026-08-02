На смартфонах с китайской прошивкой перестал работать Google Pay

·71·Технологии
На смартфонах с китайской прошивкой перестал работать Google Pay

После выхода версии Google Play Сервикес 26.28 владельцы смартфонов с прошивкой для китайского рынка массово жалуются на невозможность совершения бесконтактных платежей через Google Валлет. Как сообщает издание Нотебукчек, эта серьезная проблема наблюдается прежде всего на устройствах для внутреннего рынка таких популярных брендов, как Xiaomi, Vivo, Oppo и OnePlus. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает.

В ходе проверки специалистами и журналистами проблема нашла свое подтверждение. В частности, на смартфоне Vivo X200 Ultra с установленной Чина ROM после обновления Google Play Сервикес также пропала возможность оплаты через NFC. Самое интересное, что в самом приложении Google Валлет все банковские карты продолжают отображаться как обычно, без каких-либо сообщений об ошибках.

Системные ограничения и причины проблемы

В процессе дополнительного анализа, проведенного разработчиками форума КсДА, были изучены лог-файлы Google Play Сервикес. Выяснилось, что как только система распознает устройство как «КН СКУ», то есть версию для Китая, она автоматически отключает службу Тап-анд-Пай, ответственную за платежи. Хотя это указывает на то, что ограничение может быть намеренным, официальных комментариев от компании пока не поступало.

На сегодняшний день эта проблема затронула пользователей в самых разных уголках мира. В частности, жалобы поступают не только из Китая, но также из европейских стран и Бразилии. Неисправность была обнаружена на ряде флагманских моделей, таких как Vivo X200 Ultra, X300 Pro, X300 Ultra, Кс100 Ultra, КсФолд5, КсФолд3 Pro, Кс200 Pro mini, Oppo Финд Н3, Oppo Финд Кс9 Pro, а также Xiaomi 17 Ultra.

Способы решения проблемы

Специалисты и продвинутые пользователи предлагают временные обходные пути для сложившейся ситуации. По их словам, можно использовать следующие методы:

  • Откат Google Play Сервикес до предыдущей стабильной версии с помощью командной строки АДБ
  • Использование альтернативных платежных систем и сервисов, таких как Curve Пай
Однако ни одно из этих временных решений не является полноценным и удобным для всех рядовых пользователей. На данный момент остается неясным, является ли эта ситуация непредвиденным программным сбоем или Google действительно начала ограничивать НФК-платежи на устройствах с китайской прошивкой.

Google PayGoogle WalletXiaomiVivoNFC
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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