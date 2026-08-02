Манчестер Юнайтед защитник Лени Йоро твердо заявил, что главной целью команды в текущем сезоне является завоевание кубка Английской Премьер-лиги. Как сообщает Goal.com, молодой французский футболист выразил уверенность в том, что клуб готов положить конец более чем десятилетней засухе без чемпионских титулов. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

С тех пор как Алекс Фергюсон завершил тренерскую карьеру в 2013 году, «красные дьяволы» не могут обрести стабильность во внутреннем первенстве. Под руководством легендарного специалиста клуб 13 раз выигрывал чемпионат Англии, однако ни один из многочисленных тренеров, пришедших после его ухода, не смог повторить этот успех.

Новая эра под руководством Майкла Каррика

Хотя за прошедшее время Дэвид Мойес, Луи ван Гал, Жозе Моуринью и Эрик тен Хаг завоевывали различные трофеи, главный трофей Премьер-лиги так и не вернулся на «Олд Траффорд». После того как в сезоне 2024/25 команда заняла 15-е место, в руководстве клуба произошел коренной перелом, и главным тренером был назначен Майкл Каррик

Приняв команду в январе, 45-летний специалист исправил сложную ситуацию, завершил сезон Премьер-лиги на третьем месте и летом стал полноценным главным тренером. Каррик рассказал о своем 20-ведении в клубе и ответственности, особо отметив стойкость и сплоченность футболистов в последние месяцы.

Грандиозные планы Лени Йоро

В интервью прессе Лени Йоро сообщил, что атмосфера внутри команды находится на отличном уровне, и все игроки борются только за победу. По его словам, Манчестер Юнайтед, соответствуя своему статусу, обязан добиваться успеха в каждом матче.

&лакуо;Мы — Манчестер Юнайтед, поэтому мы должны мыслить именно так. Я знаю, что у нас есть для этого достаточный потенциал&ракуо;, — заявил Лени Йоро. Он добавил, что ставит перед собой задачу действовать надежно в каждой игре и приносить клубу трофеи.