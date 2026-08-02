Тоттенхэм начал борьбу за трансфер Виктора Осимхена

Лондонский Тоттенхэм продолжает активную работу на трансферном рынке и делает серьезные шаги к подписанию нападающего Галатасарая Виктора Осимхена. Как сообщает КаугхтОффсиде, северные лондонцы получили официальное разрешение на начало переговоров по нигерийскому бомбардиру, и этот трансфер должен решить главные проблемы команды в атакующей линии. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным источников, руководство Тоттенхэма готовит предложение в размере от 50 до 55 миллионов фунтов стерлингов. Однако турецкий клуб требует за своего лидера около 65 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что с личным контрактом проблем не возникнет, так как сам игрок уже выразил готовность присоединиться к проекту Роберто Де Дзерби.

Трансферный рынок и усиление состава

Борьба за Осимхена, которого главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль назвал «лучшим нападающим в мире», разворачивается на фоне масштабных расходов Тоттенхэма в летний трансферный период. В текущее окно клуб потратил на новичков более 230 миллионов фунтов стерлингов.

В ходе этой трансферной кампании ряды команды пополнили такие игроки, как Сандро Тонали, Матеус Фернандес и Ян-Поул ван Хекке. Тем не менее, руководство клуба твердо намерено еще больше усилить линию атаки до закрытия трансферного окна.

Будущее Ришарлисона туманно

Одной из причин необходимости подписания форварда являются неопределенности вокруг будущего Ришарлисона. Главный тренер Роберто Де Дзерби признал, что останется ли бразильский нападающий в команде, пока неизвестно.

«Я уважаю его и как игрока, и как человека. Его отношение к делу заслуживает похвалы, — сказал Де Дзерби. — Однако в конце концов мы должны уважать его желание. Иногда он говорит, что хочет остаться, а иногда — что хочет уйти, и я пока не до конца понимаю эту ситуацию».

Тренер высоко оценил результаты Ришарлисона в прошлом сезоне и его самоотдачу на тренировках. Если футболист решит уйти, поиски достойной замене станут для клуба важнейшей задачей.