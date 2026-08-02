Тоттенхэм начал борьбу за трансфер Виктора Осимхена

·113·Спорт
Тоттенхэм начал борьбу за трансфер Виктора Осимхена

Лондонский Тоттенхэм продолжает активную работу на трансферном рынке и делает серьезные шаги к подписанию нападающего Галатасарая Виктора Осимхена. Как сообщает КаугхтОффсиде, северные лондонцы получили официальное разрешение на начало переговоров по нигерийскому бомбардиру, и этот трансфер должен решить главные проблемы команды в атакующей линии. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным источников, руководство Тоттенхэма готовит предложение в размере от 50 до 55 миллионов фунтов стерлингов. Однако турецкий клуб требует за своего лидера около 65 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что с личным контрактом проблем не возникнет, так как сам игрок уже выразил готовность присоединиться к проекту Роберто Де Дзерби.

Трансферный рынок и усиление состава

Борьба за Осимхена, которого главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль назвал «лучшим нападающим в мире», разворачивается на фоне масштабных расходов Тоттенхэма в летний трансферный период. В текущее окно клуб потратил на новичков более 230 миллионов фунтов стерлингов.

В ходе этой трансферной кампании ряды команды пополнили такие игроки, как Сандро Тонали, Матеус Фернандес и Ян-Поул ван Хекке. Тем не менее, руководство клуба твердо намерено еще больше усилить линию атаки до закрытия трансферного окна.

Будущее Ришарлисона туманно

Одной из причин необходимости подписания форварда являются неопределенности вокруг будущего Ришарлисона. Главный тренер Роберто Де Дзерби признал, что останется ли бразильский нападающий в команде, пока неизвестно.

«Я уважаю его и как игрока, и как человека. Его отношение к делу заслуживает похвалы, — сказал Де Дзерби. — Однако в конце концов мы должны уважать его желание. Иногда он говорит, что хочет остаться, а иногда — что хочет уйти, и я пока не до конца понимаю эту ситуацию».

Тренер высоко оценил результаты Ришарлисона в прошлом сезоне и его самоотдачу на тренировках. Если футболист решит уйти, поиски достойной замене станут для клуба важнейшей задачей.

ТоттенхэмВиктор ОсимхенАПЛТрансферыГалатасарай
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Рандаль Коло Муани официально стал игроком ЮвентусаРандаль Коло Муани официально стал игроком ЮвентусаСегодня, 21:40Интер Майами активизировал борьбу за трансфер Кевина Де БрюйнеИнтер Майами активизировал борьбу за трансфер Кевина Де БрюйнеСегодня, 20:52Мохамед Салах может продолжить карьеру в Ла ЛигеМохамед Салах может продолжить карьеру в Ла ЛигеСегодня, 20:52ПСЖ предложил 33 миллиона евро Парме за Сиона СудзукиПСЖ предложил 33 миллиона евро Парме за Сиона СудзукиСегодня, 20:35Барселона готова к трансферу Феррана ТорресаБарселона готова к трансферу Феррана ТорресаСегодня, 20:18Состоится ли матч Узбекистан – Россия? Тошев назвал важное условиеСостоится ли матч Узбекистан – Россия? Тошев назвал важное условиеСегодня, 20:06
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов