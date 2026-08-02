Lenovo готовит новые устройства Гуглебук на базе операционной системы Android

Компания Lenovo готовится выпустить на рынок новую линейку мобильных компьютеров под названием Гуглебук. По данным иксбт.ком, устройства этого нового класса были анонсированы весной текущего года, а их главная особенность заключается в работе на операционной системе Android и глубокой интеграции с интеллектуальной системой Gemini Intelligence. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время ожидается, что Lenovo представит в этом направлении как минимум три различных новых продукта. В эту линейку входят мобильные компьютеры, два из которых разрабатываются в классическом форм-факторе ноутбука, а остальные — в гибридном виде. Специалисты оценивают этот шаг как важный этап, направленный на дальнейшее сближение границ между мобильными и стационарными устройствами.

Гибридные планшеты и ноутбуки

Одно из готовящихся устройств представляет собой устройство «два в одном», выполняющее две задачи. Согласно первым появившимся изображениям, данное устройство будет состоять из удобного планшета с подключаемой клавиатурой. Хотя технических подробностей пока мало, источники сообщают, что эта модель будет оснащена четырьмя динамиками с поддержкой аудиотехнологии Долбй Атмос и поддержкой специального стилуса.

Остальные два новых устройства будут представлены в традиционном формате ноутбука. Согласно утечкам визуальных материалов, они имеют очень тонкий корпус и предлагают пользователям минимальный набор портов. Такое решение значительно снижает вес устройств, делая их удобными для тех, кто постоянно носит их с собой.

Предстоящая презентация и ожидания

Пока Lenovo не спешит раскрывать официальную информацию о полных технических характеристиках, ценах и датах поступления этих продуктов в продажу. Однако, по сообщениям источников в мире технологий, все основные подробности об устройствах ожидаются на традиционной презентации Маде бй Google, которая состоится 12 августа.

Работа устройств класса Гуглебук на базе Android позволит еще шире перенести экосистему мобильных приложений в сегмент ноутбуков. Ожидается, что это предоставит пользователям новые удобства при работе с рабочим и развлекательным контентом.