Мадридский Реал всерьез намерен усилить линию атаки и подписать талантливого футболиста РБ Лейпциг Яна Диоманде. Как сообщает издание АС, испанский гранд готов заплатить за 19-летнего ивуарийского вингера 132 миллиона евро, и трансфер уже практически вышел на финальную стадию. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Данное трансферное соглашение оценивается как важный шаг для королевского клуба на фоне длительного отсутствия одного из ключевых нападающих команды Родриго и различных слухов вокруг будущего Винисиуса Жуниора. Ожидается, что приход Яна Диоманде вместе с Килианом Мбаппе еще больше повысит атакующий потенциал команды.

Уникальные качества футболиста

Бывший капитан Леганеса Гонсалес вспомнил в своем интервью, что молодой футболист поразил партнеров по команде уже на первых тренировках. По его словам, ловкость и технические возможности Яна Диоманде поразили всех.

Гонсалес подчеркнул, что действия игрока на фланге ставили защитников в трудное положение: «Его первое же касание показало, что он особенный. На левом фланге он просто сводил нас с ума, я никогда не видел такой игры от молодого футболиста». Специалист также признал, что игрок идеально сочетает скорость и технику.

Сравнение с Ламином Ямалем

Одной из самых обсуждаемых тем стало сравнение Яна Диоманде со звездой Барселоны Ламином Ямалем. По мнению бывшего футболиста, если Ян получит достаточно возможностей в составе Реала, он не только не уступит Ламину Ямалю, но и сможет превзойти его.

«Ламин более стабилен и доказывает это уже долгое время, но Ян тоже способен выйти на этот уровень. Его потенциал огромен», — говорит Гонсалес. В то же время он напомнил, что главным испытанием для молодого футболиста станет умение справляться с давлением.

Если трансфер будет оформлен, Ян Диоманде, без сомнения, станет одной из самых ярких молодых звезд не только Ла Лиги, но и всего европейского футбола.