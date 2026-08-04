Два села Узбекистана перешли к Кыргызстану: что будет предоставлено взамен?

Фото: 24.kg

Чонгара и Тоштепа географически остались на своих местах, однако государственная граница, окружавшая их, изменилась. После перехода двух сёл, ранее входивших в состав Ферганской области Узбекистана, в Кыргызстан начался процесс переоформления гражданства, имущества и документов тысяч жителей.

Совместная рабочая группа с 3 августа проводит перепись населения в сёлах. Этот процесс сложнее, чем изменение границы на карте: необходимо отдельно урегулировать гражданский статус, жильё, имущество и хозяйственную деятельность каждой семьи.

Когда сёла официально перешли к Кыргызстану?

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов 23 июня сообщил, что сёла Чонгара и Тоштепа вошли в состав Кыргызстана в рамках демаркации государственной границы.

В кыргызстанских источниках названия сёл приводятся как Чонгара и Таш-Тёбо. Ранее они относились к Ферганской области Узбекистана. В двух сёлах в общей сложности проживает около 2,5 тысячи человек, большинство из них — этнические кыргызы.

В этом смысле работа, начавшаяся 3 августа, является не повторной «передачей» сёл, а этапом реализации ранее объявленного территориального изменения на уровне населения и документов.

Собираются данные по каждому домохозяйству

Согласно информации представительства президента Кыргызстана в Баткенской области, очередное заседание совместной комиссии двух стран состоялось 24 июля в Кадамжайском районе.

На встрече обсуждались следующие вопросы:

определение гражданского статуса населения;

переоформление личных документов;

сохранение прав на жильё и другое имущество;

продолжение хозяйственной и предпринимательской деятельности;

вопросы, связанные с гражданами, выразившими желание переселиться.

С 3 августа совместная рабочая группа начала работу непосредственно в сёлах. Специалисты обходят дома, регистрируют данные о населении и разъясняют порядок дальнейшего оформления документов.

Получат ли жители гражданство автоматически?

Согласно первоначальному плану, после завершения переписи населения начнётся процесс предоставления жителям гражданства Кыргызстана. Пресс-секретарь президента Кыргызстана также заявил, что жители сёл получат гражданство страны после прохождения необходимых регистрационных процедур.

Однако на практике обстоятельства каждого человека могут рассматриваться отдельно. Ведь имеющиеся у семей паспорта, документы о браке и рождении, права собственности, а также вопросы постоянной регистрации необходимо адаптировать к новой правовой системе.

Изменение гражданства для жителей означает не только замену паспортов. Оно также повлияет на повседневные процессы, такие как обучение в школах, получение медицинской помощи, пенсий, социальных пособий, уплата налогов и регистрация имущества.

Кто руководит рабочей группой?

Кыргызстанскую делегацию возглавляет первый заместитель полномочного представителя президента в Баткенской области Бактибек Токсонбаев. Его должность также указана в таком виде на официальном портале государственной службы Кыргызстана.

С узбекской стороны рабочую группу возглавляет заместитель начальника Департамента миграции и персонализации при Министерстве внутренних дел Бехзод Сайфуллаев.

Этот состав показывает, что в процессе ключевое место занимают не только вопросы границы или земель, но и гражданство населения и его личные документы.

Какая территория будет предоставлена Узбекистану?

В соответствии с соглашением Кыргызстан передаст Узбекистану земельные участки площадью, равной территории, занимаемой сёлами Чонгара и Тоштепа.

Кыргызстанская сторона ранее сообщала, что эти земли будут обменены на участки равной стоимости на границе двух государств. В опубликованных на данный момент сообщениях точное расположение и общая площадь земель, которые будут переданы Узбекистану, подробно не указаны.

Важно отметить, что речь идёт не об односторонней передаче территории, а об обмене земельными участками равной площади на основе соглашения между двумя государствами.

Самые важные вопросы для простых жителей ещё впереди

Пограничный вопрос между государствами может быть решён политическим соглашением. Однако его практическая реализация в жизни людей требует больше времени и осторожности.

Для жителей Чонгары и Тоштепы решающее значение теперь будут иметь следующие вопросы:

как долго будут действительны имеющиеся документы;

как будет переоформлено право собственности;

порядок поездок к родственникам в Узбекистане и обратно;

непрерывность получения образования и медицинских услуг;

какой порядок будет установлен для тех, кто не пожелает принимать гражданство.

Истинный результат процесса будет оцениваться не по новой линии на карте, а по тому, насколько будут защищены права жителей и их привычный образ жизни. Граница может измениться, но жизнь людей — не «файл, который можно перезагрузить за один день». Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со знакомыми в Telegram или других социальных сетях!