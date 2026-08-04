Гарет Бэйл — лучший в истории британского футбола?

·44·Спорт
Гарет Бэйл — лучший в истории британского футбола?

Несмотря на завершение профессиональной карьеры, место Гарета Бэйла в истории футбола и оставленное им наследие по-прежнему вызывают жаркие споры. Его выдающиеся успехи в Европе в составе «Реал Мадрид» и сравнения с другими британскими легендами, такими как Уэйн Руни, продолжают занимать болельщиков и экспертов. Бывший игрок сборной Уэльса Джонни Уильямс сделал смелое заявление, назвав Бэйла величайшим британским футболистом всех времён, что вызвало бурные дебаты в спортивном сообществе. Об этом сообщает Goal.com.

В интервью Валес Онлине Джонни Уильямс отметил, что выступления Бэйла на крупных турнирах и в самых ответственных матчах явно выделяют его среди современников. Уроженец Кардиффа начал карьеру в «Саутгемптоне» как перспективный левый защитник, а затем перешёл в «Реал Мадрид», где стал обладателем трансфера с мировым рекордом и выиграл 16 крупных трофеев. Кроме того, он забил 40 голов в 111 матчах и стал лучшим бомбардиром сборной Уэльса за всю её историю.

По мнению Уильямса, национальность игрока могла стать главным фактором, помешавшим широкой общественности оценить его по достоинству. Как заявил бывший партнёр Бэйла по команде, если бы Гарет был англичанином, он пользовался бы ещё большим уважением и получал бы более высокие оценки, поскольку действительно был уникальным футболистом.

Сравнение великих и место Бэйла

Когда Уильямса напрямую спросили о разнице между Гаретом Бэйлом и легендой «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйном Руни, он без сомнений поставил валлийца на первое место. Несмотря на то что Руни провёл великолепную и яркую карьеру в Премьер-лиге и составе «Манчестер Юнайтед», было отмечено, что среди британских футболистов Бэйл является безусловным лидером.

В иерархии игроков с выдающимся талантом мирового уровня Уильямс поставил Бэйла на ступень ниже двух определивших эпоху легенд — Лионелья Месси и Криштиану Роналду, но включил его в один ряд с современными звёздами, такими как Неймар и бразилец Роналдо. Также был упомянут Андрес Иньеста как один из самых техничных игроков такого уровня.

Помимо голов и завоёванных на поле трофеев, Уильямс отдельно отметил человеческие качества Бэйла вне футбола. Во время выступлений на стадионе «Сантьяго Бернабеу» тот, несмотря на статус одного из самых известных спортсменов планеты, сохранял исключительную скромность и пользовался уважением среди партнёров по сборной.

Гарет БэйлУэйн РуниРеал МадридУэльсФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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