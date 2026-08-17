Что изменится в организме, если каждый день пить воду из медного стакана? 3 важных факта

·95·Для жизни
Что изменится в организме, если каждый день пить воду из медного стакана? 3 важных факта

О воде в медной посуде говорят как о продукте с различными полезными свойствами. В частности, антибактериальные свойства меди изучались в научных исследованиях. Однако недостаточно доказательств, чтобы утверждать, что питьё медной воды обеспечивает все перечисленные преимущества.

1. Может ли оказывать антибактериальное действие

Медная поверхность и ионы меди способны обезвреживать некоторые бактерии. Это явление называется олигодинамическим эффектом.

Однако это не означает, что вода в медной посуде полностью защищена от всех вредных микроорганизмов.

2. Помогает ли пищеварению?

Медь — один из необходимых организму микроэлементов. Однако убедительных клинических доказательств того, что питьё воды из медной посуды улучшает работу кишечника или ускоряет расщепление жиров, нет.

Хотя в аюрведе существует традиция пить воду из медной посуды, эти рекомендации нельзя приравнивать к доказанным методам лечения современной медицины.

3. Замедляет ли старение?

Медь необходима для некоторых ферментов, участвующих в антиоксидантной защите. Но достоверных доказательств того, что питьё медной воды замедляет старение или заметно увеличивает выработку коллагена, нет.

Поэтому пить воду из медного стакана можно считать полезной привычкой, но неправильно воспринимать её как чудодейственное средство для здоровья.

Аюрведа
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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