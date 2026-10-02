Наследие Криштиану Роналду и матч Дания — Португалия

·32·Спорт
Наследие Криштиану Роналду и матч Дания — Португалия

Начало новой эры в мире футбола постепенно дает о себе знать. Как сообщают иксбт.ком и другие международные спортивные издания, сборная Португалии одержала победу над Данией со счетом 4:2 в матче, в котором не принимал участия Криштиану Роналду. Эта встреча, изобиловавшая голами и открытой борьбой, вызвала множество дискуссий и вошла в историю как первая игра КсКсИ века, в которой не участвовала эта звезда. Об этом сообщает портал Goal.com.

Перед матчем тренер Жорже Жезуш, рассуждая о том, что эра Криштиану Роналду подходит к концу или уже завершилась, подчеркнул, что его совесть чиста и он абсолютно спокоен в этой ситуации. После этого он решил дать шанс Рафаэлу Леау. Однако выступление под номером легендарного нападающего создало дополнительное давление на игрока.

Рафаэл Леау и ответственность седьмого номера

Рафаэл Леау, надевший знакомую всем футболку с 7-м номером, под которым выступал Роналду, оставил неоднозначное впечатление. В начале встречи он имел хороший момент, сместившись с фланга в центр под правую ногу, но не смог реализовать выгодную позицию. Кроме того, потеря мяча в завершающей стадии атаки возложила дополнительные задачи на его товарищей по команде.

В результате главный тренер португальцев на 63-й минуте второго тайма решил заменить Рафаэла Леау, выпустив вместо него Тринкана. Тем не менее, тот факт, что этот номер был передан именно Леау в первом матче после эры КР7, стал важным психологическим сигналом.

Празднование «Сиууум» Расмуса Хёйлунна

Одним из самых интересных событий матча стал эпизод с датским нападающим Расмусом Хёйлунном. На 53-й минуте форвард, сравнявший счет до 2:2, привлек внимание трибун, повторив знаменитое празднование «Сиууум», характерное для Криштиану Роналду. Он поднял руки, подпрыгнул и развернулся в воздухе, отпраздновав гол в стиле португальской звезды.

Было ли это действие знаком уважения или провокацией — вызвало жаркие споры среди болельщиков. Хёйлунн уже делал подобное в 2025 году, когда противостоял Криштиану Роналду на поле. В своих выступлениях в прессе нападающий всегда подчеркивал, что считает португальскую легенду своим кумиром и берет с него пример.

Криштиану РоналдуПортугалияДанияРасмус ХёйлуннФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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