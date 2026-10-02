Каннаваро после победы над Сирией со счетом 4:1 раскрыл секреты Кубка Азии и страшного матча с Кореей

Национальная сборная Узбекистана одержала уверенную и крупную победу над Сирией со счетом 4:1! Однако с финальным свистком главный тренер Фабио Каннаваро показал на пресс-конференции, что далек от эйфории простой победы. Итальянский специалист, ставший чемпионом мира, открыто высказался о слабых сторонах команды при стандартных положениях, секретах новой тактики, судьбе Самандара Муратбаева и планах на следующего грозного соперника — Южную Корею. Что за сенсационное заявление сделал Каннаваро о выходе в финал Кубка Азии и почему он уже сейчас предупреждает соперников?

Холоднокровный анализ после 4:1 и эффект новой схемы

Национальная сборная Узбекистана в короткие сроки адаптировалась к обновленной игровой модели и повышает результативность:

Плоды новой тактики: Под руководством Каннаваро наша сборная, перешедшая на новую систему, сумела забить ровно 7 голов в последних краткосрочных матчах;

Принцип равенства: В тренерском штабе нет понятия основного и запасного игрока — от всех требуются одинаковый темп и максимальная самоотдача;

Слабые места: Отвечая на критику по поводу стандартных положений, специалист подчеркнул, что команда не всегда может быть идеальной, однако против такого азиатского гранда, как Иран, действия были отличными;

Вопрос Самандара Муратбаева: Поездка талантливого футболиста в Корею решится в ходе личной беседы после его возвращения с Азиатских игр.

Откровенное признание Каннаваро о прессинге и Кубке Азии

«В футболе самое главное — время и свободное пространство. Мы учим игроков тому, насколько важен прессинг. Что касается Кубка Азии, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы пройти до финала более легким путем. Пока ничего нельзя сказать наверняка. Возможно, Япония досрочно покинет турнир, а может, другая команда станет головной болью. Мы будем бороться до конца».

Было отдельно отмечено, что опыт, полученный в матчах чемпионата мира, научил нашу сборную играть на топ-уровне агрессивно и с высокой интенсивностью.

Основные тезисы Фабио Каннаваро

Тема / Направление Мнение тренера Предстоящий шаг или анализ Матч против Сирии (4:1) «Мы отлично сработали вместе, но должны развиваться» Результат хороший, но над недостатками будут работать Матч против Южной Кореи Очередное тяжелейшее испытание Подготовка будет вестись на высшем уровне Тактика и голы В короткие сроки адаптировались к новой схеме В атаке забито 7 голов, прессинг усиливается Самандар Муратбаев Судьба пока остается открытой Окончательное решение будет принято по возвращении с Азиатских игр Планы на Кубок Азии Будет выбран наиболее оптимальный путь до финала «Япония может вылететь и раньше»

Как вы думаете, сможет ли сборная Узбекистана, перешедшая на новую схему под руководством Фабио Каннаваро, так же уверенно победить Южную Корею? Как вы смотрите на мнение тренера о Японии и финале?

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