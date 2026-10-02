Зара подверглась критике из-за детского костюма

Бренд Зара оказался в центре критики из-за детского костюма, предназначенного для праздника Хэллоуин. Некоторые покупатели отметили, что дизайн этой одежды напоминает робы заключенных концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) времен Холокоста.

Речь идет о детском костюме Зара под названием Кидс' Халловин Грум Костуме. Комплект, состоящий из двух предметов стоимостью 39,99 фунтов стерлингов, предлагается в сером и синем цветах.

Критики заявили, что вертикальные полоски, потертый вид и крой костюма до неприятного сильно похожи на робы лагерных узников. Некоторые пользователи даже отметили, что отдельные элементы узоров на одежде напоминают колючую проволоку.

Как сообщает Нид То Кнов, в Зара же описали этот наряд как «детский костюм с вертикальным полосатым дизайном, декоративной строчкой, цветком на лацкане и эффектом поношенности».

Костюм, состоящий из двух частей, включает в себя кардиган и шорты и выполнен из смеси хлопка и полиэстера.

Дизайн костюма также вызвал резкую реакцию пользователей в социальных сетях. Один из них обратился к Зара с вопросом: «Как вы думаете, как это будет воспринято?»

А другой покупатель написал: «Если это правда, я надеюсь, что никто, абсолютно никто больше ничего не купит у Зара».

Третий пользователь иронично отметил, что если бренд хотел «дополнить» костюм, который носил в Освенциме его дедушка, то теперь им осталось только добавить выданный узникам номер.

Однако не все покупатели увидели в костюме сходство с робой концлагеря. Некоторые заявили, что он больше напоминает знаменитый черно-полосатый костюм из фильма «Битлджус».

Директор Израильского информационного и документационного центра Наоми Меструм также подчеркнула, что данный дизайн вызывает ассоциации с Холокостом и эта ситуация вызывает боль.

«Я очень хорошо понимаю реакцию людей, которые недовольны подобной ситуацией», — сказала она.

Меструм не стала призывать Зара обязательно снимать костюм с продаж. Она также заявила, что не считает, будто за дизайном одежды стоял умысел или злой умысел.

«Если вы сами не испытываете такой болезненной памяти, вы можете не сразу заметить это сходство. Я думаю, что и обычный покупатель, проходящий мимо магазина Зара, не сразу это увидит», — сказала она.

Данный инцидент — не первый случай, когда Зара сталкивается с подобной критикой.

В 2014 году бренд отозвал из продажи детскую полосатую кофту, напоминавшую одежду узников концлагеря. Звездообразная эмблема на той одежде также вызвала протесты покупателей.

А в 2007 году Зара сняла с продажи сумку после критики по поводу того, что узор на ее дизайне напоминает свастику.

В ответ на жалобу по поводу последнего костюма представители Зара заявили: «Приносим искренние извинения за доставленные неудобства. Мы знаем об этой ситуации и передали вопрос в соответствующий внутренний отдел для скорейшего решения».

По состоянию на утро 2 октября этот костюм невозможно было найти на официальном сайте Зара в Великобритании.

При этом компания пока не делала официального публичного заявления по поводу данной ситуации.