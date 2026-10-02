Шоу с 6 голами от Португалии без Роналду, а подопечные Клоппа победили в Сербии

В Европе завершились самые жаркие матчи 3-го тура Лиги наций УЕФА, подарившие болельщикам настоящий футбольный триллер! Хотя Криштиану Роналду неожиданно покинул расположение сборной и не принял участия в матче против Дании, Португалия продемонстрировала в Копенгагене настоящую атакующую феерию. А обновленная Германия под руководством Юргена Клоппа вернулась с выезда в Сербию с уверенной победой. При этом Норвегия с Холандом и Эдегором неожиданно оступилась на выезде. Ну а какие еще сенсации были зафиксированы в 3-м туре и как Португалия забила 4 гола без Роналду?

Энергия Португалии без Роналду: 6 голов в Дании!

Криштиану Роналду не участвовал в этом поединке, так как покинул расположение команды. Тем не менее, гости отгрузили в ворота соперника 4 мяча и вырвали победу:

Быстрые голы Канселу и Рамуша: на 13-й минуте Канселу открыл счет, а после ответного мяча Дамсгора Гонсалу Рамуш снова вывел Португалию вперед;

Хейлунд восстанавливает равновесие: в начале второго тайма Расмус Хейлунд сделал счет 2:2;

Витиня и Феликс ставят точку: на 67-й минуте Витиня, а на 87-й минуте вышедший на замену Жоау Феликс поразили ворота хозяев, оформив яркую победу со счетом 4:2.

Германия во главе с Клоппом и осечка Норвегии

«Сборная Германии под руководством Юргена Клоппа без труда обыграла Сербию в Белграде со счетом 2:0 — голы Тома Бишофа и Флориана Вирца принесли немцам важные 3 очка».

Одна из главных сенсаций этого тура была зафиксирована в Уэльсе: несмотря на быстрый гол Оскара Бобба, Норвегия во главе с Эрлингом Холандом и Мартином Эдегором уступила хозяевам со счетом 1:2. А Нидерланды, проигрывая по ходу выездного матча против Греции 0:2, в последние минуты спасли ничью (2:2) благодаря голу Рейндерса.

Результаты 3-го тура Лиги наций (Таблица)

Матч Счет Основные авторы голов и события Дания — Португалия 2:4 Дамсгор 23', Хейлунд 53' — Канселу 13', Рамуш 25', Витиня 67', Феликс 87' Сербия — Германия 0:2 Бишоф 39', Вирц 61' (уверенная игра подопечных Клоппа) Уэльс — Норвегия 2:1 Д. Джеймс 38', Уильямс 48' — Бобб 11' (Холанд и его команда проиграли) Греция — Нидерланды 2:2 Иоаннидис 23', Масурас 45+2' — ван Дейк 59', Рейндерс 89' Ирландия — Австрия 2:2 Перротт 12', 45' (пен) — Прасс 71', Григорич 77' Мальта — Гибралтар 1:1 Мбонг 53' — Скэнлон 61' Израиль — Косово 0:0 Голы забиты не были Азербайджан — Лихтенштейн 0:0 В бескомпромиссном поединке счет не был открыт

По вашему мнению, не стала ли сборная Португалии, игравшая без Роналду, намного быстрее и свободнее в атаке? Сможет ли Германия под руководством Клоппа стать главным фаворитом на предстоящих крупных турнирах?

Оставляйте свой анализ в комментариях ниже и отправляйте подробности этого богатого на голы тура всем своим друзьям-футбольным болельщикам через Telegram!