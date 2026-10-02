107-летняя блогерша раскрыла простой секрет своего долголетия

В Пуэрто-Рико в возрасте 107 лет скончалась Мария Моралес Тирадо, получившая известность благодаря социальным сетям. Женщина, многим знакомая под именем «Донья Мами», несколько лет назад раскрыла простой секрет своего долголетия.

Мария ушла из жизни всего через три часа и 45 минут после празднования своего 107-летия. Она мирно скончалась в Пуэрто-Рико в понедельник, 28 сентября.

Донья Мами завоевала популярность среди пользователей интернета, делясь в соцсетях воспоминаниями о своей семье, традиционном образе жизни и жизни в Пуэрто-Рико в годы своей молодости.

В 2019 году, когда она праздновала свое 100-летие, она также рассказала о своем образе жизни, обеспечившем ей долголетие.

«Я провела эти 100 лет в труде. Я не танцевала, не ходила на вечеринки и не пила. Я вырастила детей, работала на ферме и съела много фунче», — говорила она.

Фунче — традиционное пуэрториканское блюдо из кукурузной муки.

Донья Мами, жившая в городе Ябукоа, с юных лет работала на земле и продолжала заниматься земледелием даже в 80–90 лет.

Ее внук Хулио Сесар Леброн вспоминал, что бабушка была очень сильной даже в преклонном возрасте. Он рассказывал, что видел, как Донья Мами «работала с мотыгой с силой 30-летнего человека».

Ее простота, искренний характер и жизнерадостность сделали ее одной из известных личностей в социальных сетях. Об этом сообщает Нид То Кнов.

В интернете она впервые появилась в 2017 году. Тогда ее внук начал выкладывать в Facebook видео с ее участием. Страница «Мами ис мй Аттитуде 4 а Лифестйле» набрала более 200 тысяч подписчиков.

Несмотря на это, в центре жизни Доньи Мами всегда оставалась ее семья. Вместе со своим мужем Виктором Моралесом Мартинесом, или «Папи», она воспитала 14 детей.

Она также была счастлива видеть 48 внуков, 71 правнука и 28 праправнуков.

О ее кончине сообщил ее сын Тони Моралес в трогательном обращении.

«Моя мамочка прожила 107 лет, три часа и 45 минут», — написал он.

По словам Тони, в 03:45 Донья Мами воссоединилась со своим мужем Папи, Хуаной Марией, Толедо, братьями, сестрами, зятьями и многими близкими, ушедшими из жизни до нее.

«Она ушла так же, как и жила — на своих условиях и спокойно», — сказал Тони.

Он подчеркнул, что в последние годы физическая сила Доньи Мами снизилась. Причиной тому стал тяжелый труд на протяжении всей жизни: работа на земле, приготовление еды и воспитание детей.

Однако до самых последних моментов своей жизни она продолжала делиться своим опытом с близкими и преподавать им уроки.