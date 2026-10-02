107-летняя блогерша раскрыла простой секрет своего долголетия

·26·Мир
107-летняя блогерша раскрыла простой секрет своего долголетия

В Пуэрто-Рико в возрасте 107 лет скончалась Мария Моралес Тирадо, получившая известность благодаря социальным сетям. Женщина, многим знакомая под именем «Донья Мами», несколько лет назад раскрыла простой секрет своего долголетия.

Мария ушла из жизни всего через три часа и 45 минут после празднования своего 107-летия. Она мирно скончалась в Пуэрто-Рико в понедельник, 28 сентября.

Донья Мами завоевала популярность среди пользователей интернета, делясь в соцсетях воспоминаниями о своей семье, традиционном образе жизни и жизни в Пуэрто-Рико в годы своей молодости.

В 2019 году, когда она праздновала свое 100-летие, она также рассказала о своем образе жизни, обеспечившем ей долголетие.

«Я провела эти 100 лет в труде. Я не танцевала, не ходила на вечеринки и не пила. Я вырастила детей, работала на ферме и съела много фунче», — говорила она.

Фунче — традиционное пуэрториканское блюдо из кукурузной муки.

Донья Мами, жившая в городе Ябукоа, с юных лет работала на земле и продолжала заниматься земледелием даже в 80–90 лет.

Ее внук Хулио Сесар Леброн вспоминал, что бабушка была очень сильной даже в преклонном возрасте. Он рассказывал, что видел, как Донья Мами «работала с мотыгой с силой 30-летнего человека».

Ее простота, искренний характер и жизнерадостность сделали ее одной из известных личностей в социальных сетях. Об этом сообщает Нид То Кнов.

В интернете она впервые появилась в 2017 году. Тогда ее внук начал выкладывать в Facebook видео с ее участием. Страница «Мами ис мй Аттитуде 4 а Лифестйле» набрала более 200 тысяч подписчиков.

Несмотря на это, в центре жизни Доньи Мами всегда оставалась ее семья. Вместе со своим мужем Виктором Моралесом Мартинесом, или «Папи», она воспитала 14 детей.

Она также была счастлива видеть 48 внуков, 71 правнука и 28 праправнуков.

О ее кончине сообщил ее сын Тони Моралес в трогательном обращении.

«Моя мамочка прожила 107 лет, три часа и 45 минут», — написал он.

По словам Тони, в 03:45 Донья Мами воссоединилась со своим мужем Папи, Хуаной Марией, Толедо, братьями, сестрами, зятьями и многими близкими, ушедшими из жизни до нее.

«Она ушла так же, как и жила — на своих условиях и спокойно», — сказал Тони.

Он подчеркнул, что в последние годы физическая сила Доньи Мами снизилась. Причиной тому стал тяжелый труд на протяжении всей жизни: работа на земле, приготовление еды и воспитание детей.

Однако до самых последних моментов своей жизни она продолжала делиться своим опытом с близкими и преподавать им уроки.

«Ее жизнь нельзя измерить просто годами. Ведь ее истинное наследие продолжает жить в поколениях, которые она оставила после себя. Мы — результат ее самоотверженности и потомки женщины-воина», — отметил Тони Моралес.

Донья МамиМария Моралес ТирадоПуэрто-РикоЯбукоа
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Притчард Колон, блиставший с серией 16:0, умер после 221 дня в комеПритчард Колон, блиставший с серией 16:0, умер после 221 дня в коме14 августа 19:5924-летний мукбанг-блогер скончалась после последнего видео24-летний мукбанг-блогер скончалась после последнего видео10 сентября 12:16Блогер Некоглай и его жена задержаны по обвинению в торговле наркотикамиБлогер Некоглай и его жена задержаны по обвинению в торговле наркотиками22 сентября 08:59В Иране блогера приговорили к смертной казни: ее дело шокировало общественностьВ Иране блогера приговорили к смертной казни: ее дело шокировало общественность16 сентября 11:25Умерла 115-летняя японка, раскрывшая секрет долголетияУмерла 115-летняя японка, раскрывшая секрет долголетия2 сентября 09:54В Астане уволили двух сотрудниц туристической полиции, танцевавших с блогером (видео)В Астане уволили двух сотрудниц туристической полиции, танцевавших с блогером (видео)15 сентября 13:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына