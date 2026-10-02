Samsung работает над технологией распознавания лиц под экраном

Южнокорейская компания Samsung активно работает над созданием усовершенствованной системы распознавания лиц, которую в будущем можно будет скрыть непосредственно под ОЛЭД-дисплеем. По данным иксбт.ком, несмотря на ранее распространившиеся слухи о возможном закрытии проекта, процесс тестирования технологии продолжается. Эта новая разработка направлена на повышение безопасности смартфонов и призвана вывести биометрическую идентификацию пользователей на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Сообщается, что новая система основана на технологии Polar ИД от компании Металенз. В отличие от метода распознавания лиц с помощью обычной фронтальной камеры, эта система анализирует характеристики поляризации света, отраженного от лица человека. Это позволяет получать дополнительные биометрические данные и определять признаки живого человека. В результате обмануть систему с помощью фотографий, масок или других методов становится практически невозможно.

Основные преимущества технологии

Еще одним важным аспектом этого инновационного подхода является возможность размещения необходимых компонентов непосредственно под ОЛЭД-дисплеем. Металенз уже продемонстрировала работу такой системы на практике. В перспективе это позволит внедрить защищенную функцию трехмерного распознавания лиц без использования крупных вырезов в верхней части экрана, которые применяются для комплекса Факе ИД в устройствах iPhone.

Тем не менее, очевидно, что Samsung не будет использовать торговую марку Polar от Металенз в своих смартфонах. По словам источников, компания работает над интеграцией этой технологии в собственную систему Факиал Рекогнитион. Среди обсуждаемых названий — варианты Факиал Рекогнитион 2.0 и Факиал Рекогнитион Pro.

Однако тестирование технологии не означает, что она появится во флагманских устройствах в ближайшем будущем. В частности, пока нет никакой информации о том, что новая система будет внедрена в смартфон Galaxy S27 Ultra. Это показывает, что компания стремится довести новую функцию до совершенства, прежде чем выводить ее на массовый рынок.

Эти подробности были опубликованы инсайдерами Шродингер'с Леакс, чьи данные отличаются высокой точностью в мире технологий. Напомним, что этот инсайдер, известный под псевдонимом Фоне Футурист, ранее точно раскрыл характеристики Samsung Galaxy S26 Plus и одним из первых сообщил о концепции юбилейного iPhone с экраном, изогнутым со всех четырех сторон.