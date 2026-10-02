«ЧМ нас полностью изменил»: Бехруз Каримов о молодежной революции в сборной

·63·Спорт
«ЧМ нас полностью изменил»: Бехруз Каримов о молодежной революции в сборной

Национальная сборная Узбекистана одержала яркую победу над Сирией со счетом 4:1, подарив болельщикам настоящий футбольный праздник! После матча надежный защитник команды Бехруз Каримов дал откровенное интервью, в котором эмоционально рассказал о неожиданном натиске нового поколения в сборной, бесценных уроках прошедшего за океаном чемпионата мира и предстоящем решающем испытании против гранда континента — сборной Южной Кореи. Итак, как наша омоложенная национальная команда подряд обыгрывает соперников и какие планы строятся перед Кубком Азии?

Победа над Сирией и новая волна в сборной

Бехруз Каримов особо отметил, что внутренняя атмосфера и конкуренция в команде значительно возросли:

  • Специальный тактический план: Соперник был глубоко проанализирован со всех сторон, и выход на поле с единственной целью победить принес свои результаты;

  • Бунтарская мотивация молодежи: Значительное омоложение состава зажгло огонь в глазах футболистов;

  • Расширение зоны конкуренции: Не только вызванные в сборную, но и другие молодые таланты, претендующие на попадание в национальную команду, неустанно трудятся, чтобы проявить себя;

  • Никаких остановок: В следующих матчах, независимо от того, кто является соперником, продолжится такая же бескомпромиссная борьба.

Опыт чемпионата мира и путь к Кубку Азии

«На чемпионате мира, прошедшем за океаном, мы накопили достаточный опыт и, даст Бог, применив его, добились необходимых результатов. Теперь мы хорошо готовимся к Кубку Азии. Южная Корея — достаточно сильная национальная сборная, и у нее тоже можно многому научиться», — подчеркнул защитник.

Огромный опыт, накопленный в матчах мундиаля против лучших сборных мира, резко повысил ментальную уверенность наших футболистов.

Основные акценты интервью Бехруза Каримова

Направление / Тема

Вывод футболиста

Будущая цель и перспектива

Матч против Сирии (4:1)

«Серьезно подготовились и вышли за победой»

Продолжать детально изучать каждого соперника

Молодежь в команде

«Команда помолодела, есть достаточная мотивация и страсть»

Здоровая и сильная конкуренция за место в основе

Эффект мундиаля

«Получили большой опыт на ЧМ за океаном»

Полностью задействовать этот опыт на Кубке Азии

Матч против Южной Кореи

Соперник очень силен, у него можно многому научиться

Оказать серьезное сопротивление гранду

Как вы думаете, сможет ли закаленная на чемпионате мира и омоложенная новая национальная сборная победить Южную Корею и доказать свое превосходство в Азии? Как вы оцениваете игру Бехруза Каримова?

Оставляйте свои анализы и мнения в комментариях и отправляйте это горячее интервью нашей национальной сборной всем футбольным фанатам через Telegram!

Сборная УзбекистанаБехруз Каримовматч против Сирии 4:1Кубок Азии
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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