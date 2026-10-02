Ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту 130 космических аппаратов

Согласно данным Иксбт.ком, компания SpaceX осуществила очередную крупную успешную миссию, доставив на околоземную орбиту 130 спутников и малых космических аппаратов одновременно. Эта масштабная групповая миссия под названием Транспортер-18 стала важным шагом в развитии современных космических технологий, выведя на орбиту не только научно-исследовательские проекты, но и перспективные разработки в области AI и передачи энергии. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Сообщается, что ракета Falcon 9 была успешно запущена 1 октября с площадки СЛК-4Э базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния, США. Полет прошел в штатном режиме, и все полезные нагрузки были выведены на низкую околоземную орбиту в установленное время. Несмотря на то, что эта миссия стала одной из крупнейших групповых запусков SpaceX, она не является абсолютным рекордом — напомним, что в январе 2021 года в рамках миссии Транспортер-1 в космос было отправлено 143 аппарата.

АИ-проект Google и новые технологии

Одним из наиболее примечательных устройств, запущенных в рамках Транспортер-18, стал экспериментальный аппарат Google в рамках проекта Проджект Сункатчер. С помощью этой инициативы компания изучает возможности создания орбитальной инфраструктуры для задач AI. Прототип Google предназначен для тестирования тензорных процессоров (TPU) непосредственно в космосе; специалисты намерены изучить радиационную стойкость чипа и эффективность рассеивания тепла, выделяемого в процессе работы.

В будущем Google рассматривает возможность формирования группировки спутников с достаточной вычислительной мощностью для запуска АИ-систем непосредственно в космосе. Также в рамках этой миссии на орбиту вышел аппарат Реасон-1 компании Ковбой Спаке. Это устройство предназначено для проведения экспериментов по передаче энергии с орбиты на Землю с помощью мощного лазера, и разработчики считают такие оптические технологии важным элементом будущей орбитальной вычислительной инфраструктуры.

Орбитальное обслуживание и планы на будущее

Среди участников миссии особо выделяется первый сервисный спутник Otter от компании Старфиш Спаке. Аппараты такого типа предназначены для обслуживания других спутников непосредственно на орбите и поддержки их функционирования. В целом Транспортер-18 включил в себя кубсаты, микроспутники, два космических аппарата с возвращаемыми капсулами, а также четыре орбитальных буксира, содержащих 41 единицу полезной нагрузки.

В ходе полета были зафиксированы высокие технические показатели. Первая ступень ракеты Falcon 9 (Б1082) успешно вернулась на базу Ванденберг примерно через семь с половиной минут после запуска и приземлилась на площадку ЛЗ-4. Для этого ускорителя данный полет стал 28-й успешной миссией. Примечательно, что запуск Транспортер-18 стал частью крайне насыщенного дня для SpaceX: в тот же день компания отправила пилотируемую миссию Крев-13 для NASA на МКС, а также планировала осуществить миссию НРОЛ-97 для Национального управления военно-космической разведки США с помощью ракеты Falcon Heavy.