Представлен кроссовер Hyundai Tucson нового поколения

Компания Hyundai представила пятое поколение кроссовера Hyundai Tucson, одного из самых продаваемых автомобилей в мире. Это обновление было проведено с целью дать достойный ответ активизировавшимся на рынке китайским конкурентам, включая модели BYD Сеал У и Джаеку 7, а также укрепить свои позиции. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

Кроссовер, ранее представленный для корейского рынка, теперь подробно раскрыт в укороченной версии, предназначенной для европейского рынка. По словам производителей, при создании новой модели особое внимание уделялось увеличению пространства в салоне и практичности.

Увеличение габаритов и практичность

Согласно данным иксбт.ком, новый Hyundai Tucson стал на 35 миллиметров длиннее предыдущего поколения, достигнув длины 4,56 метра. Также колесная база автомобиля была увеличена на 40 миллиметров, а сам кроссовер стал выглядеть немного выше и шире.

Благодаря увеличению габаритов объем багажника вырос на 79 литров и достиг 695 литров. Задние сиденья разделены в пропорции 40:20:40, их можно сдвигать вперед или назад на 150 миллиметров для повышения комфорта пассажиров или увеличения грузового пространства.

Интерьер и рабочее место водителя

В салоне автомобиля произошли значительные изменения. На передней панели применено решение, заимствованное у электрического хэтчбека Ионик 3, которое сочетает в себе рулевое колесо меньшего диаметра с установленной выше цифровой приборной панелью. Этот подход напоминает стиль и-Кокпит бренда Peugeot.

Эдуардо Рамирес, глава дизайн-студии Hyundai в Европе, отметил, что это решение настраивалось в течение длительного процесса, чтобы не создавать неудобств для водителя. Основное внимание уделено безопасности: сокращено время, которое водитель тратит на отвлечение от дороги для считывания информации.

Новые технологии безопасности

Модель Tucson оснащена новым типом системы мониторинга внимания водителя. Теперь датчик расположен не на рулевой колонке, а в зеркале заднего вида, и отслеживает как водителя, так и переднего пассажира.

Данная система способна определять неправильную посадку пассажира, в том числе если ноги положены на панель управления, а также пристегнут ли ремень безопасности. Кроме того, добавлена новая функция, которая подает звуковой сигнал, если при выходе из машины на заднем сиденье был забыт ребенок.