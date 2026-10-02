Представлен кроссовер Hyundai Tucson нового поколения
Компания Hyundai представила пятое поколение кроссовера Hyundai Tucson, одного из самых продаваемых автомобилей в мире. Это обновление было проведено с целью дать достойный ответ активизировавшимся на рынке китайским конкурентам, включая модели BYD Сеал У и Джаеку 7, а также укрепить свои позиции. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.
Кроссовер, ранее представленный для корейского рынка, теперь подробно раскрыт в укороченной версии, предназначенной для европейского рынка. По словам производителей, при создании новой модели особое внимание уделялось увеличению пространства в салоне и практичности.
Увеличение габаритов и практичностьСогласно данным иксбт.ком, новый Hyundai Tucson стал на 35 миллиметров длиннее предыдущего поколения, достигнув длины 4,56 метра. Также колесная база автомобиля была увеличена на 40 миллиметров, а сам кроссовер стал выглядеть немного выше и шире.
Благодаря увеличению габаритов объем багажника вырос на 79 литров и достиг 695 литров. Задние сиденья разделены в пропорции 40:20:40, их можно сдвигать вперед или назад на 150 миллиметров для повышения комфорта пассажиров или увеличения грузового пространства.
Интерьер и рабочее место водителяВ салоне автомобиля произошли значительные изменения. На передней панели применено решение, заимствованное у электрического хэтчбека Ионик 3, которое сочетает в себе рулевое колесо меньшего диаметра с установленной выше цифровой приборной панелью. Этот подход напоминает стиль и-Кокпит бренда Peugeot.
Эдуардо Рамирес, глава дизайн-студии Hyundai в Европе, отметил, что это решение настраивалось в течение длительного процесса, чтобы не создавать неудобств для водителя. Основное внимание уделено безопасности: сокращено время, которое водитель тратит на отвлечение от дороги для считывания информации.
Новые технологии безопасностиМодель Tucson оснащена новым типом системы мониторинга внимания водителя. Теперь датчик расположен не на рулевой колонке, а в зеркале заднего вида, и отслеживает как водителя, так и переднего пассажира.
Данная система способна определять неправильную посадку пассажира, в том числе если ноги положены на панель управления, а также пристегнут ли ремень безопасности. Кроме того, добавлена новая функция, которая подает звуковой сигнал, если при выходе из машины на заднем сиденье был забыт ребенок.
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