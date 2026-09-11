Как чужой успех влияет на отношения? Ученые нашли ответ

Ученые изучили, как люди реагируют на успехи и неудачи своих близких или собеседников. Исследование было проведено специалистами Университета Райса и Bayes Business School, в нем проанализировали результаты 9 исследований с участием в общей сложности 8229 человек.

Как выяснилось, если собеседник рассказывает о своей неудаче, люди более склонны делиться и собственными неудачами. И наоборот, когда другой человек рассказывает о хорошей новости или успехе, они действуют более осторожно, чем спешат поделиться собственными достижениями.

Исследователи отмечают, что люди подстраивают информацию о себе не только думая о том, какое впечатление они производят, но и для того, чтобы не задеть чувства собеседника.

В одном из исследований 87% участников заявили, что поделятся собственным подобным опытом после того, как коллега расскажет о своей неудаче. С другой стороны, когда собеседник рассказывал об успехе, делиться своим достижением были готовы 70% участников.

Эта разница особенно ярко проявлялась в общении с людьми, которые нравятся участникам. Когда собеседник терпел неудачи, люди старались рассказать о своем аналогичном опыте с целью поддержать его. Напротив, когда собеседник добивался успеха, они смягчали подачу своих хороших новостей, рассказывали о них позже или вовсе держали в секрете.

А в финальном онлайн-эксперименте в случае, когда оба человека терпели неудачу, своим опытом делились 96% участников. Когда же успеха добивались обе стороны, этот показатель составлял 73%.

Исследователи пока точно не знают, насколько такой подход помогает реально поддержать собеседника. В будущих исследованиях будет изучено, как собеседники реагируют на то, когда люди намеренно рассказывают другим о своих успехах или неудачах.