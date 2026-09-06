«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)

5 сентября во Вьетнаме прошел финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Ворлд-2026». Главную корону завоевала представительница Доминиканской Республики, 24-летняя Джохерри Мола. Об этом сообщает Мисс Ворлд.

Финал конкурса состоялся на площади 2 апреля в городе Нячанг. В состязании этого года приняли участие 111 участниц из разных стран и регионов мира. Данный конкурс является 73-м по счету и совпал с 75-летним юбилеем организации «Мисс Ворлд».

Джохерри Мола — преподаватель, журналист, общественный деятель и профессиональная модель. Она является основательницей проекта Воикес оф Томорров в Доминиканской Республике, в рамках которого уделяет особое внимание расширению возможностей изучения английского языка для детей и молодежи из малообеспеченных общин.

Новая «Мисс Мира» приняла корону от победительницы 2025 года — Опал Сучаты Чуангсри из Таиланда. Это вторая победа для Доминиканской Республики в истории «Мисс Ворлд». Ранее страна побеждала в этом конкурсе в 1982 году благодаря Мариаселе Альварес. Таким образом, Доминиканская Республика вновь завоевала корону «Мисс Ворлд» спустя 44 года.

На конкурсе представительница Испании Элизабет Рейнес завоевала титул первой вице-мисс, а представительница Малайзии Таанусия Четти стала второй вице-мисс.