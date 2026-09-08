Хамдам Собиров раскрыл значение слова «Пешта»

·64·Культура
Хамдам Собиров раскрыл значение слова «Пешта»

Певца Хамдама Собирова спросили о популярной в эти дни песне «Пешта». Было отмечено, что поклонники по-разному интерпретируют значение слова «Пешта» в названии песни, и многие хотят услышать его смысл непосредственно от самого исполнителя.

«Вашу трендовую песню «Пешта» многие интерпретируют по-разному. Я хотел бы немного спросить об этом. Многие ваши поклонники хотят услышать ответ на этот вопрос от вас самих. Что означает слово «Пешта»?», — прозвучал вопрос.

Хамдам Собиров ответил на него следующим образом:

«Это смелость одной прекрасной девушки. Короче говоря, если называть её трендовой девушкой, как сказать — самая красивая и самая смелая девушка. Горячая девушка», — сказал певец.

Также в комментариях в социальных сетях некоторые пользователи высказали мнение, что «Пешта» — это таджикское слово, означающее «впереди всех».

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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