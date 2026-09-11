Секретное оружие на авиасалоне в Египте: разведка США обеспокоена российской новинкой

·43·Мир
Секретное оружие на авиасалоне в Египте: разведка США обеспокоена российской новинкой

В Египте продемонстрировали ранее неизвестное российское оружие.

Фото: Владимир ПЕКРЕСТ

Прошедший в Египте международный авиасалон «Эл Аламеин Интернатионал Аиршов 2026» шокировал военных аналитиков не только на Ближнем Востоке, но и за океаном. С одной стороны — высокоточные авиационные боеприпасы нового поколения, которые российский оборонно-промышленный комплекс разрабатывал в условиях строгой секретности и которые предназначены для обхода западных систем ПВО на поле боя. С другой стороны — военная разведка США и ведущие аналитические центры, которые тщательно изучили экспозицию выставки и оказались в растерянности перед лицом неизвестного четвертого снаряда. Популярный среди американских военных изданий портал ТВЗ (Те Вар Зоне) выразил серьезную обеспокоенность по поводу этого секретного оружия, продемонстрированного в Египте.

Итак, какие именно ракеты привлекли внимание специалистов Пентагона, почему внешний вид секретного оружия заставил американцев задуматься, и говорит ли это о новой революции в сфере российских ударных дронов?

Сторона первая: новый арсенал и секретный образец России на выставке

Российская авиационная техника и предназначенное для нее вооружение заняли особое место на международном авиасалоне в Египте:

  • Демонстрация «Монохрома» и «Ковра»: Первой техникой, привлекшей внимание специалистов на выставочном стенде, стали высокоточные управляемые авиационные боеприпасы С-71М «Монохром» и С-71К «Ковер»;

  • Система «Бандероль»: Также в экспозицию вошел комплекс С8000 «Бандероль», способный наносить точные удары по современным целям;

  • Неопознанное секретное четвертое оружие: Однако наибольший ажиотаж вызвал образец совершенно нового, четвертого снаряда, стоявшего рядом с этими тремя популярными моделями, название которого пока нигде не публиковалось;

  • Конструктивные особенности: Аналитики отмечают, что это неизвестное оружие имеет короткий и толстый корпус, крестообразное хвостовое оперение и оптический датчик наведения в носовой части;

  • Новая эра для дронов: Компактные размеры боеприпаса указывают на то, что он был разработан специально для тяжелых ударных беспилотников нового поколения («Охотник» или БПЛА нового типа).

Сторона вторая: тревога американских экспертов и оценка портала ТВЗ

Американские военные аналитики рассматривают эту демонстрацию со стороны России не как простой маркетинг, а как серьезный военный сигнал:

  • Стенд в поле зрения Пентагона: Аналитики ТВЗ отодвинули на второй план технику других стран на выставке и сосредоточили свое основное внимание именно на этой линейке российских вооружений;

  • Разведка ломает голову: Американские специалисты ломают головы над тем, какова дальность полета и маскировочные свойства этого неизвестного оружия;

  • Новый вектор в российской ударной системе: По выводам западных аналитиков, это свидетельствует о том, что Военно-воздушные силы России и ударные беспилотники сделали шаг к принципиально новому этапу развития.

«Этот неизвестный образец, который мы видим, означает появление совершенно нового технологического вектора в тактике ударов российской авиации и то, что интеграция беспилотников происходит гораздо быстрее, чем ожидалось», — подчеркивают специалисты в военных кругах США.

Чаши весов: в чью пользу меняется баланс обороны?

Экспертные дебаты, разгоревшиеся после выставки в Египте, обнажают технологическое противостояние двух военных школ:

Критерий оценки

Позиция России на выставке

Наблюдения экспертов США и НАТО

Тип вооружения

С-71М, С-71К, С8000 и неизвестный 4-й образец

Новый ударный арсенал для авиации и дронов

Технологический облик

Короткий корпус, крестообразные крылья, оптическое наведение

Новая маловысотная боевая часть, легко прорывающая ПВО

Тактическая цель

Точное поражение целей и оснащение недорогих дронов боеприпасами

Риск превосходства над западными системами на поле боя

Будущий вывод

Промышленность продемонстрировала готовность к серийному производству

Необходимость пересмотра стратегии ПВО США

На чашах весов: с одной стороны — Москва, которая смело демонстрирует неожиданные новинки своей военной промышленности на международной арене и миниатюризирует беспилотное оружие; с другой — Вашингтон, который не смог заранее спрогнозировать реальные боевые возможности этого секретного оружия и приступил к экстренному анализу.

Как вы думаете, повысит ли это секретное новое оружие, продемонстрированное на авиасалоне в Египте, превосходство России в войнах дронов, или военная промышленность США и Запада сможет быстро найти против него оборонные системы нового поколения? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом новейших военных технологий и геополитической конкуренции с друзьями и любителями этого дела!

РоссияДронМисрАвиасалонТехнологияҚуролҚўшма ШтатларГеосиёта
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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