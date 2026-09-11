Раскол в «Исламском НАТО»: Пакистан не стал защищать Саудовскую Аравию

·58·Мир
Раскол в «Исламском НАТО»: Пакистан не стал защищать Саудовскую Аравию

Мощный оборонительный союз в исламском мире, созданный всего месяц назад с большим торжеством и названный в глобальной политике «Исламским НАТО», при первом же серьезном испытании столкнулся с бескомпромиссным конфликтом. В то время как йеменские хуситы нарушили четырехлетнее перемирие и начали обрушивать шквал ракетных и дроновых ударов по южным городам Саудовской Аравии, один из союзников — Пакистан — неожиданно отказался оказывать военную помощь Эр-Рияду. Согласно информации влиятельного информационного агентства Reuters, Исламабад официально объявил, что, несмотря на трехстороннее оборонительное соглашение, подписанное 7 августа, такое вмешательство в настоящее время не рассматривается.

И вот теперь, когда города на юге Саудовской Аравии охвачены огнем, каким предлогом оправдывается пакистанская дипломатия, почему правило «нападение на одного — нападение на всех» было отложено в сторону и что стоит за этим решением Исламабада, обладающего ядерным потенциалом мусульманского мира?

Точка соприкосновения: Удары по южным городам и «натовская» сделка

Относительный мир, сохранявшийся на берегах Красного моря на протяжении 4 лет, в один момент рухнул:

  • Крах четырехлетнего перемирия: Движение «Ансар Аллах» (хуситы) возобновило полномасштабные военные действия против Саудовской Аравии;

  • Города под ракетами: Хуситы наносят непрерывные удары баллистическими ракетами и ударными беспилотниками по южным саудовским городам Абха, Хамис-Мушайт, Джизан и Наджран;

  • Ошеломляющий ответ Эр-Рияда: ВВС Саудовской Аравии наносят мощные авиаудары по подконтрольным хуситам провинциям Мариб, Таиз, Ходейда и Аль-Джоуф;

  • Исторический союз в Мекке: Всего месяц назад, 7 августа 2026 года, в Мекке между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном было подписано историческое соглашение о коллективной обороне, аналогичное 5-й статье НАТО, согласно которому нападение на одного из участников считается актом агрессии против всех.

Удар первой стороны: Саудовская Аравия и требование коллективной защиты

Официальный Эр-Рияд, опираясь на мекканские договоренности, ожидал от союзников практических военных действий в качестве стратегической сдерживающей силы:

  • Долг коллективной безопасности: Саудовская сторона выдвигает тезис о том, что объединенный блок трех государств должен дать жесткий ответ на общие угрозы в регионе, а пакистанская армия, обладающая ядерным потенциалом, должна принять активное участие в защите границ;

  • Безопасность городов и энергетики: Королевство, оказавшееся под ракетными ударами, считает себя жертвой агрессии и расценивает немедленную активацию оборонительных статей договора как логичный шаг.

Ответ второй стороны: «Не сейчас, придет время...»

Однако заявление из Исламабада остановило ожидаемую Эр-Риядом резкую военную мобилизацию, как холодный душ:

  • Отказ от помощи: Официальный представитель МИД Пакистана Садджад Хайдер Хан сообщил, что вопрос оказания помощи Саудовской Аравии в борьбе с хуситами сейчас вообще не стоит на повестке дня;

  • Затягивание ситуации: Дипломат подчеркнул, что Пакистан сможет действовать только «когда придет время» и в соответствии с условиями договора, избегая конкретных сроков и планов;

  • Угроза регионального нейтралитета: Учитывая, что Пакистан граничит с соседним Ираном, а за спиной хуситов стоит Тегеран, Исламабад категорически не желает портить отношения с Тегераном и быть втянутым в чужую войну.

«Пока ничего подобного не обсуждается... Только когда придет время, мы поступим в соответствии с соглашением», — резко подчеркнул официальный представитель МИД Пакистана Садджад Хайдер Хан.

Чаши весов: Кто выигрывает, а кто находится в стратегической ловушке?

Данный дипломатический спор обнажил реальные возможности и потери сторон:

Критерии оценки

Позиция Саудовской Аравии

Позиция Пакистана

Военная необходимость

Нуждается в дополнительных силах для защиты южных границ и городов от ракет

Не желает ввергать свою армию в пучину йеменской войны

Договорные обязательства

Требует полной и немедленной работы Мекканского договора

Трактует соглашение применительно лишь к крупным геополитическим столкновениям

Геополитическое давление

Пытается продемонстрировать мощный мусульманский союз против Ирана

Предпочитает сохранять нейтралитет ради поддержания мира на границе с Ираном

Потери или выигрыш

Столкнулся с риском остаться в одиночестве на фоне молчания союзника

Сохраняет свои войска ценой риска потерять финансовую поддержку Саудовской Аравии

Если на одной чаше весов находится Саудовская Аравия, территория которой подвергается бомбардировкам и которая возлагала надежды на обязательства союзников, то на другой — Пакистан, который рассчитывает экономические и политические риски и затягивает перенос бумажного соглашения в практическую плоскость. Это противостояние бросает серьезную тень на будущее союза Турции, Саудовской Аравии и Пакистана.

Как вы думаете, является ли отказ Пакистана помогать Саудовской Аравии правильной стратегией защиты национальных интересов или это предательство подписанного оборонительного договора? Может ли это решение привести к распаду недавно созданного трехстороннего блока «Исламского НАТО»? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этой неожиданной геополитической интриги в мусульманском мире с близкими и любителями политики!

Исломий НАТОСаудия АрабистониЙеменПокистонТуркияМудофаа шартномасиГеосиёсат
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Выпавший с восьмого этажа ребенок остался живВыпавший с восьмого этажа ребенок остался живСегодня, 01:00Две россиянки погибли при попытке избавиться от плесени и грызуновДве россиянки погибли при попытке избавиться от плесени и грызуновСегодня, 00:40Секретное оружие на авиасалоне в Египте: разведка США обеспокоена российской новинкойСекретное оружие на авиасалоне в Египте: разведка США обеспокоена российской новинкойСегодня, 00:06Скандал с «Машей и Медведем» в британском парламенте: почему депутаты хотят запретить мультфильм?Скандал с «Машей и Медведем» в британском парламенте: почему депутаты хотят запретить мультфильм?Сегодня, 00:05Нефть превысила 106 долларов: хуситы перекрывают Красное море и бьют по США?Нефть превысила 106 долларов: хуситы перекрывают Красное море и бьют по США?Сегодня, 00:04Гигантские произведения искусства из миллионов цветов уничтожили за несколько днейГигантские произведения искусства из миллионов цветов уничтожили за несколько днейВчера, 23:56
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами