Раскол в «Исламском НАТО»: Пакистан не стал защищать Саудовскую Аравию

Мощный оборонительный союз в исламском мире, созданный всего месяц назад с большим торжеством и названный в глобальной политике «Исламским НАТО», при первом же серьезном испытании столкнулся с бескомпромиссным конфликтом. В то время как йеменские хуситы нарушили четырехлетнее перемирие и начали обрушивать шквал ракетных и дроновых ударов по южным городам Саудовской Аравии, один из союзников — Пакистан — неожиданно отказался оказывать военную помощь Эр-Рияду. Согласно информации влиятельного информационного агентства Reuters, Исламабад официально объявил, что, несмотря на трехстороннее оборонительное соглашение, подписанное 7 августа, такое вмешательство в настоящее время не рассматривается.

И вот теперь, когда города на юге Саудовской Аравии охвачены огнем, каким предлогом оправдывается пакистанская дипломатия, почему правило «нападение на одного — нападение на всех» было отложено в сторону и что стоит за этим решением Исламабада, обладающего ядерным потенциалом мусульманского мира?

Точка соприкосновения: Удары по южным городам и «натовская» сделка

Относительный мир, сохранявшийся на берегах Красного моря на протяжении 4 лет, в один момент рухнул:

Крах четырехлетнего перемирия: Движение «Ансар Аллах» (хуситы) возобновило полномасштабные военные действия против Саудовской Аравии;

Города под ракетами: Хуситы наносят непрерывные удары баллистическими ракетами и ударными беспилотниками по южным саудовским городам Абха, Хамис-Мушайт, Джизан и Наджран;

Ошеломляющий ответ Эр-Рияда: ВВС Саудовской Аравии наносят мощные авиаудары по подконтрольным хуситам провинциям Мариб, Таиз, Ходейда и Аль-Джоуф;

Исторический союз в Мекке: Всего месяц назад, 7 августа 2026 года, в Мекке между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном было подписано историческое соглашение о коллективной обороне, аналогичное 5-й статье НАТО, согласно которому нападение на одного из участников считается актом агрессии против всех.

Удар первой стороны: Саудовская Аравия и требование коллективной защиты

Официальный Эр-Рияд, опираясь на мекканские договоренности, ожидал от союзников практических военных действий в качестве стратегической сдерживающей силы:

Долг коллективной безопасности: Саудовская сторона выдвигает тезис о том, что объединенный блок трех государств должен дать жесткий ответ на общие угрозы в регионе, а пакистанская армия, обладающая ядерным потенциалом, должна принять активное участие в защите границ;

Безопасность городов и энергетики: Королевство, оказавшееся под ракетными ударами, считает себя жертвой агрессии и расценивает немедленную активацию оборонительных статей договора как логичный шаг.

Ответ второй стороны: «Не сейчас, придет время...»

Однако заявление из Исламабада остановило ожидаемую Эр-Риядом резкую военную мобилизацию, как холодный душ:

Отказ от помощи: Официальный представитель МИД Пакистана Садджад Хайдер Хан сообщил, что вопрос оказания помощи Саудовской Аравии в борьбе с хуситами сейчас вообще не стоит на повестке дня;

Затягивание ситуации: Дипломат подчеркнул, что Пакистан сможет действовать только «когда придет время» и в соответствии с условиями договора, избегая конкретных сроков и планов;

Угроза регионального нейтралитета: Учитывая, что Пакистан граничит с соседним Ираном, а за спиной хуситов стоит Тегеран, Исламабад категорически не желает портить отношения с Тегераном и быть втянутым в чужую войну.

«Пока ничего подобного не обсуждается... Только когда придет время, мы поступим в соответствии с соглашением», — резко подчеркнул официальный представитель МИД Пакистана Садджад Хайдер Хан.

Чаши весов: Кто выигрывает, а кто находится в стратегической ловушке?

Данный дипломатический спор обнажил реальные возможности и потери сторон:

Критерии оценки Позиция Саудовской Аравии Позиция Пакистана Военная необходимость Нуждается в дополнительных силах для защиты южных границ и городов от ракет Не желает ввергать свою армию в пучину йеменской войны Договорные обязательства Требует полной и немедленной работы Мекканского договора Трактует соглашение применительно лишь к крупным геополитическим столкновениям Геополитическое давление Пытается продемонстрировать мощный мусульманский союз против Ирана Предпочитает сохранять нейтралитет ради поддержания мира на границе с Ираном Потери или выигрыш Столкнулся с риском остаться в одиночестве на фоне молчания союзника Сохраняет свои войска ценой риска потерять финансовую поддержку Саудовской Аравии

Если на одной чаше весов находится Саудовская Аравия, территория которой подвергается бомбардировкам и которая возлагала надежды на обязательства союзников, то на другой — Пакистан, который рассчитывает экономические и политические риски и затягивает перенос бумажного соглашения в практическую плоскость. Это противостояние бросает серьезную тень на будущее союза Турции, Саудовской Аравии и Пакистана.

Как вы думаете, является ли отказ Пакистана помогать Саудовской Аравии правильной стратегией защиты национальных интересов или это предательство подписанного оборонительного договора? Может ли это решение привести к распаду недавно созданного трехстороннего блока «Исламского НАТО»? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этой неожиданной геополитической интриги в мусульманском мире с близкими и любителями политики!