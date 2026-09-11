Компания Нинкеар представила ноутбук У9 Pro на выставке ИФА 2026

·50·Технологии
Компания Нинкеар представила ноутбук У9 Pro на выставке ИФА 2026

На выставке ИФА 2026 в Берлине был представлен новый флагман бренда Нинкеар — 16-дюймовый ноутбук У9 Pro. Согласно данным иксбт.ком, этот мобильный компьютер специально разработан для разработки программного обеспечения, создания контента и работы с приложениями, использующими локальные модели AI. Об этом сообщает Иксбт.ком.

«Сердцем» нового устройства стал процессор Intel Core Ultra 9 185Х. Этот чип семейства Meteor Lake включает 16 ядер и 22 потока. Среди них шесть производительных, восемь энергоэффективных и два дополнительных ядра с низким энергопотреблением, при этом максимальная частота процессора достигает 5,1 GHz.

Производительность и графические возможности

За графические задачи отвечает встроенное ядро Intel Арк с восемью ядрами Ксе и частотой до 2,35 GHz. Также в состав процессора входит нейронный ускоритель Intel AI Буст, обеспечивающий производительность до 11 TOPS, что играет важную роль при выполнении задач AI.

Представленная на выставке версия оснащена 24 GB оперативной памяти ЛПДДР5 и твердотельным накопителем (SSD) NVMe объемом 1 TB. 16-дюймовый экран устройства имеет разрешение 2560×1600 пикселей, соотношение сторон 16:10 и частоту обновления 120 Hz. Также заявлен полный охват цветовой гаммы сРГБ.

Корпус и возможности подключения

Модель У9 Pro выполнена в металлическом корпусе, ее габариты составляют 360×250×21 мм, а вес — около 1,7 кг. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 79,8 Wh, для зарядки которого предусмотрен адаптер мощностью 100 Вт.

На боковых гранях ноутбука расположены следующие порты и разъемы:

  • Два порта USB-C
  • Три порта УСБ-А (стандарт USB 3.0)
  • Порт HDMI
  • Слот для карты микроСД
  • Аудиоразъем 3,5 мм и замок Кенсингтон
Для беспроводной связи предусмотрены технологии Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Для видеозвонков установлена 2-мегапиксельная камера, обеспечивающая достаточный комфорт для повседневных задач.

NinkearНоутбукIFA 2026IntelТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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