Две россиянки погибли при попытке избавиться от плесени и грызунов

·53·Мир
Две россиянки погибли при попытке избавиться от плесени и грызунов

В селе Михайловское Алтайского края России погибли две женщины-пенсионерки, боровшиеся с плесенью и грызунами. Они спустились в погреб, чтобы убрать картофель и очистить подвал от плесени и вредителей. Об этом сообщает Закон.кз.

Трагедия произошла вечером 6 сентября. Женщины начали жечь бумагу в ведре, чтобы обработать подвал от плесени и грызунов. Спустя некоторое время обеим стало плохо, и они не смогли самостоятельно выбраться из погреба.

Одна из пенсионерок успела позвонить знакомому и попросить о помощи. Когда мужчина прибыл к гаражу, он обнаружил женщин без сознания. Однако у него не хватило сил самостоятельно вытащить их из подвала.

После этого на место были вызваны спасатели и бригада скорой медицинской помощи. Как пишет Телеграм-канал «112», одна из женщин скончалась до приезда медиков. Вторую врачи пытались реанимировать, но спасти ее жизнь также не удалось.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

МихайловскоеАлтайРоссияпенсионерыподвалдеревняскорая помощь
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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