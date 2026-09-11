Выпавший с восьмого этажа ребенок остался жив

·14·Мир
Выпавший с восьмого этажа ребенок остался жив

В казахстанском Павлодаре ребенок чудом остался жив после падения с высоты восьмого этажа. Он рухнул вниз с балкона многоэтажного дома. В настоящее время ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Нур.кз со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Незчастный случай произошел 9 сентября около 21:00. По предварительным данным, несовершеннолетний ребенок находился на балконе квартиры. Он залез на стул, приблизился к окну, потерял равновесие и сорвался вниз с восьмого этажа.

По информации спасателей, несмотря на падение с высоты, ребенок остался жив. Однако отмечается, что его состояние оценивается как тяжелое.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, с начала года в регионе зафиксировано шесть подобных случаев падения детей с высоты. Два из них закончились гибелью детей.

Специалисты призывают родителей не оставлять детей без присмотра. Подчеркивается, что особенно опасно оставлять детей без контроля в комнатах с открытыми окнами и на балконах.

Спасатели рекомендуют не ставить возле окон мебель и другие предметы, на которые ребенок может забраться. Также напоминается о необходимости устанавливать на окна надежные блокираторы, решетки или специальные устройства, ограничивающие открывание.

Павлодарбалконбалаларқаватқутқарувсақлашхавф
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Две россиянки погибли при попытке избавиться от плесени и грызуновДве россиянки погибли при попытке избавиться от плесени и грызуновСегодня, 00:40Секретное оружие на авиасалоне в Египте: разведка США обеспокоена российской новинкойСекретное оружие на авиасалоне в Египте: разведка США обеспокоена российской новинкойСегодня, 00:06Скандал с «Машей и Медведем» в британском парламенте: почему депутаты хотят запретить мультфильм?Скандал с «Машей и Медведем» в британском парламенте: почему депутаты хотят запретить мультфильм?Сегодня, 00:05Нефть превысила 106 долларов: хуситы перекрывают Красное море и бьют по США?Нефть превысила 106 долларов: хуситы перекрывают Красное море и бьют по США?Сегодня, 00:04Раскол в «Исламском НАТО»: Пакистан не стал защищать Саудовскую АравиюРаскол в «Исламском НАТО»: Пакистан не стал защищать Саудовскую АравиюСегодня, 00:02Гигантские произведения искусства из миллионов цветов уничтожили за несколько днейГигантские произведения искусства из миллионов цветов уничтожили за несколько днейВчера, 23:56
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами