Выпавший с восьмого этажа ребенок остался жив

В казахстанском Павлодаре ребенок чудом остался жив после падения с высоты восьмого этажа. Он рухнул вниз с балкона многоэтажного дома. В настоящее время ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Нур.кз со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Незчастный случай произошел 9 сентября около 21:00. По предварительным данным, несовершеннолетний ребенок находился на балконе квартиры. Он залез на стул, приблизился к окну, потерял равновесие и сорвался вниз с восьмого этажа.

По информации спасателей, несмотря на падение с высоты, ребенок остался жив. Однако отмечается, что его состояние оценивается как тяжелое.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, с начала года в регионе зафиксировано шесть подобных случаев падения детей с высоты. Два из них закончились гибелью детей.

Специалисты призывают родителей не оставлять детей без присмотра. Подчеркивается, что особенно опасно оставлять детей без контроля в комнатах с открытыми окнами и на балконах.

Спасатели рекомендуют не ставить возле окон мебель и другие предметы, на которые ребенок может забраться. Также напоминается о необходимости устанавливать на окна надежные блокираторы, решетки или специальные устройства, ограничивающие открывание.