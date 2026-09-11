Секрет бодрого пробуждения по утрам

·40·Для жизни
Секрет бодрого пробуждения по утрам

Просыпаться по утрам в хорошем настроении и полными энергии зависит не только от будильника — основа этого закладывается еще с вечера. Самое главное — приучить себя ложиться спать и просыпаться практически в одно и то же время каждый день. Взрослым обычно требуется не менее 7 часов качественного сна за ночь.

Точного «идеального» часа для отхода ко сну нет — он одинаков не для всех. Важно приучить себя ложиться спать в одно и то же время ежедневно и давать организму достаточно отдыха. Вечером в организме увеличивается количество мелатонина, который подготавливает ко сну, а утром повышается уровень кортизола, помогающего проснуться. Поэтому достаточный ночной сон и соблюдение режима имеют важное значение для того, чтобы чувствовать себя бодрым по утрам.

Отказ от телефона, телевизора и других ярких экранов перед сном также помогает улучшить качество сна. Вечером желательно не злоупотреблять кофе, крепким чаем и другими кофесодержащими напитками. А проснувшись утром, полезно раздвинуть шторы и по возможности выйти на естественный свет, так как свет помогает биологическим часам организма перестроиться на режим бодрствования.

Начало утра с нескольких минут легкой зарядки или прогулки пешком также помогает повысить бодрость в течение дня. Кроме того, вместо того чтобы с утреннего пробуждения погружаться в социальные сети, можно завести простые привычки: умыться, проветрить комнату и составить краткий план на день. Таким образом, самый мощный «рецепт» хорошего утреннего настроения — это достаточный сон, стабильный режим и утренний естественный свет.

уйқукортизолмелатонинтабиий ёруғликсоғлом турмушсоғлом турмуш тартиби
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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