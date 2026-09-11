В Китае люди платят деньги за то, чтобы пережить стихийные бедствия (видео)

·38·Мир
В Китае люди платят деньги за то, чтобы пережить стихийные бедствия (видео)

В китайском городе Ханчжоу люди готовятся к чрезвычайным ситуациям, переживая тайфуны и наводнения в условиях, приближенных к реальным. В Центре симуляционного обучения стихийным бедствиям Лвксинг участники могут пройти симуляцию тайфуна, включающую ветер со скоростью до 165 километров в час и проливной дождь. Об этом сообщает Reuters.

В другой части центра приводится в движение 900 тонн воды для имитации горных паводков. Кроме того, участники отрабатывают безопасный выход из затопленной городской зоны или подземного сооружения. Во время таких тренировок они находятся в специальных гидрокостюмах, касках и под наблюдением сотрудников безопасности.

Стоимость однодневного занятия составляет 1599 юаней — около 235 долларов. Центр открылся в мае 2025 года, и с тех пор в его тренировках приняли участие более 160 тысяч человек.

В будущем подобные центры планируется открыть и в других регионах Китая, а также добавить симуляцию других чрезвычайных ситуаций, таких как пожары и землетрясения.

КитайХанчжоуЧрезвычайные ситуацииТайфунСимуляцияБезопасностьСтихийные бедствия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Катер, двигавшийся со скоростью 343 км/ч, взлетел в воздух и несколько раз перевернулся (видео)Катер, двигавшийся со скоростью 343 км/ч, взлетел в воздух и несколько раз перевернулся (видео)Сегодня, 03:55Выпавший с восьмого этажа ребенок остался живВыпавший с восьмого этажа ребенок остался живСегодня, 01:00Две россиянки погибли при попытке избавиться от плесени и грызуновДве россиянки погибли при попытке избавиться от плесени и грызуновСегодня, 00:40Секретное оружие на авиасалоне в Египте: разведка США обеспокоена российской новинкойСекретное оружие на авиасалоне в Египте: разведка США обеспокоена российской новинкойСегодня, 00:06Скандал с «Машей и Медведем» в британском парламенте: почему депутаты хотят запретить мультфильм?Скандал с «Машей и Медведем» в британском парламенте: почему депутаты хотят запретить мультфильм?Сегодня, 00:05Нефть превысила 106 долларов: хуситы перекрывают Красное море и бьют по США?Нефть превысила 106 долларов: хуситы перекрывают Красное море и бьют по США?Сегодня, 00:04
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами