В Китае люди платят деньги за то, чтобы пережить стихийные бедствия (видео)

В китайском городе Ханчжоу люди готовятся к чрезвычайным ситуациям, переживая тайфуны и наводнения в условиях, приближенных к реальным. В Центре симуляционного обучения стихийным бедствиям Лвксинг участники могут пройти симуляцию тайфуна, включающую ветер со скоростью до 165 километров в час и проливной дождь. Об этом сообщает Reuters.

В другой части центра приводится в движение 900 тонн воды для имитации горных паводков. Кроме того, участники отрабатывают безопасный выход из затопленной городской зоны или подземного сооружения. Во время таких тренировок они находятся в специальных гидрокостюмах, касках и под наблюдением сотрудников безопасности.

Стоимость однодневного занятия составляет 1599 юаней — около 235 долларов. Центр открылся в мае 2025 года, и с тех пор в его тренировках приняли участие более 160 тысяч человек.

В будущем подобные центры планируется открыть и в других регионах Китая, а также добавить симуляцию других чрезвычайных ситуаций, таких как пожары и землетрясения.