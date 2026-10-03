Влияет ли пересчет денег на настроение? Что говорят ученые

·45·Для жизни
Влияет ли пересчет денег на настроение? Что говорят ученые

Существуют интересные научные наблюдения о том, что пересчет денег — это не просто финансовый расчет. В ходе экспериментов 2009 года с участием исследователей из Университета Миннесоты было обнаружено, что когда люди пересчитывали деньги, они испытывали меньший психологический дискомфорт от социального отторжения по сравнению с теми, кто перекладывал бумагу. А в некоторых экспериментах участники, считавшие деньги, также слабее ощущали боль от воздействия горячей воды.

Ученые объясняют это тем, что в человеческом сознании деньги ассоциируются с силой, контролем и чувством безопасности. Однако это не значит, что пересчет денег укрепляет иммунитет или лечит болезни. Достаточных научных доказательств, подтверждающих такой вывод, не существует.

Следовательно, пересчет денег дома может немного успокоить настроение, но оснований считать это специальным методом улучшения здоровья пока нет.

ПсихологияУниверситет МиннесотыФинансовая грамотностьНаучное исследование
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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