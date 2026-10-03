У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенка

·55·Общество
У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенка

В Касбийском районе Кашкадарьинской области после трагического случая со смертью 3-летнего ребенка другой несовершеннолетний ребенок в семье не был оставлен без присмотра. В целях обеспечения его безопасности ребенка передали под опеку близкого родственника.

Ранее сообщалось, что в этой семье 3-летняя падчерица получила тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончалась. По предварительным данным, инцидент произошел 26 сентября на почве семейного конфликта.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время прокуратурой Кашкадарьинской области проводятся следственные действия. Сообщается, что правовая оценка всем обстоятельствам происшествия будет дана по итогам расследования.

Как сообщили в Национальном агентстве социальной защиты, для защиты прав, интересов и обеспечения безопасности другого ребенка в семье, он был передан под опеку близкому родственнику.

Специалисты оценивают условия проживания ребенка и имеющиеся факторы риска. Ему оказывается необходимая психологическая помощь, проводится медицинское обследование.

Учитывая, что ребенок теперь будет проживать по другому адресу, принимаются меры для обеспечения непрерывности его обучения. Также социальным работником открыт отдельный социальный кейс по данному ребенку.

Представители агентства подчеркнули, что безопасность, благополучие ребенка и оказываемые ему социальные услуги будут находиться под постоянным контролем.

Кашкадарьинская областьКасбийский районПрокуратура Кашкадарьинской областиНациональное агентство социальной защитыУзбекистан
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Кашкадарье конфликт между матерью и дочерью закончился поножовщинойВ Кашкадарье конфликт между матерью и дочерью закончился поножовщинойСегодня 15:19В Кашкадарье 3-летняя девочка была до смерти забита мачехойВ Кашкадарье 3-летняя девочка была до смерти забита мачехойСегодня 13:57Новый город, новый дом и новая фамилия: семье девочки из Намангана будет оказана государственная помощьНовый город, новый дом и новая фамилия: семье девочки из Намангана будет оказана государственная помощь27 сентября 15:46В Узбекистане пенсионный возраст могут повысить с 2028 годаВ Узбекистане пенсионный возраст могут повысить с 2028 года15 сентября 20:42«Теперь всё будет иначе»: в Узбекистане вступил в силу новый закон о социальной защите«Теперь всё будет иначе»: в Узбекистане вступил в силу новый закон о социальной защите24 июля 09:52Новый закон: усилена защита от насилияНовый закон: усилена защита от насилия2 июля 12:13
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Поисковые мероприятия продолжаются
Поисковые мероприятия продолжаются
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане
На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех