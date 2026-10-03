У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенка

В Касбийском районе Кашкадарьинской области после трагического случая со смертью 3-летнего ребенка другой несовершеннолетний ребенок в семье не был оставлен без присмотра. В целях обеспечения его безопасности ребенка передали под опеку близкого родственника.

Ранее сообщалось, что в этой семье 3-летняя падчерица получила тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончалась. По предварительным данным, инцидент произошел 26 сентября на почве семейного конфликта.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время прокуратурой Кашкадарьинской области проводятся следственные действия. Сообщается, что правовая оценка всем обстоятельствам происшествия будет дана по итогам расследования.

Как сообщили в Национальном агентстве социальной защиты, для защиты прав, интересов и обеспечения безопасности другого ребенка в семье, он был передан под опеку близкому родственнику.

Специалисты оценивают условия проживания ребенка и имеющиеся факторы риска. Ему оказывается необходимая психологическая помощь, проводится медицинское обследование.

Учитывая, что ребенок теперь будет проживать по другому адресу, принимаются меры для обеспечения непрерывности его обучения. Также социальным работником открыт отдельный социальный кейс по данному ребенку.

Представители агентства подчеркнули, что безопасность, благополучие ребенка и оказываемые ему социальные услуги будут находиться под постоянным контролем.