В Google Валлет появились новые финансовые возможности для родителей

·49·Технологии
В Google Валлет появились новые финансовые возможности для родителей

Компания Google представила новую функцию, позволяющую настраивать безопасный баланс для детей младше 18 лет. По данным иксбт.ком, обновление поможет сформировать у молодого поколения здоровые финансовые привычки, а родителям предоставит удобный инструмент для контроля расходов детей. Об этом Techcrunch.ком сообщает об этом.

Новая возможность позволяет родителям полностью контролировать расходы детей. В частности, взрослые могут устанавливать лимиты на ежедневные траты, отслеживать историю транзакций и выбирать получение уведомлений о каждой совершённой покупке.

Безопасность и временные ограничения

Если устройство ребёнка потерялось или его безопасности угрожает опасность, родители могут немедленно заблокировать или разблокировать аккаунт. Кроме того, в любое время можно активировать специальную функцию «спендинг тимеут» (перерыв в расходах), чтобы временно приостановить траты.

Эта функция ставит Google Валлет в один ряд с другими конкурирующими финансовыми инструментами, в частности с системой Apple Каш Фамилй. Напомним, сервис Apple также позволяет родителям отправлять деньги детям, отслеживать расходы и управлять финансовым контролем.

В то же время технологический гигант этим шагом усиливает конкуренцию со стартапами ФамЗу и Гринлигхт. Эти компании специализируются на обучении детей финансовой грамотности с помощью систем предоплаченных дебетовых карт.

Цифровые платежи без банковского счёта

Дети смогут совершать бесконтактные платежи в любых торговых точках, принимающих Google Pay, с помощью смартфонов на операционной системе Android или умных часов Wear OS. Компания рассматривает новую функцию как способ самостоятельного управления средствами без открытия отдельного банковского счёта для ребёнка.

В настоящее время обновление поэтапно внедряется только на территории США. Пока неизвестно, когда и в какие сроки компания Google запустит эту возможность в других регионах.

Эта новинка стала логичным продолжением правила, объявленного в прошлом году. Согласно опубликованной информации, с согласия родителей дети получили возможность не только совершать цифровые платежи, но и пользоваться поддерживаемыми пропусками через Google Валлет, включая билеты, библиотечные карты и подарочные карты.

Google WalletТехнологииМобильные платежиФинансовая грамотностьAndroid
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Производитель модульных компьютеров сообщил об утечке данныхПроизводитель модульных компьютеров сообщил об утечке данныхСегодня, 21:20Cloudflare представила браузер Китесурф для агентов искусственного интеллектаCloudflare представила браузер Китесурф для агентов искусственного интеллектаСегодня, 21:20В США потратили 4 млрд долларов на отмену проектов офшорных ветроэлектростанцийВ США потратили 4 млрд долларов на отмену проектов офшорных ветроэлектростанцийСегодня, 20:24SpaceX будет использовать газовые электростанции, а не солнечные панели, для завода Terafab в ТехасеSpaceX будет использовать газовые электростанции, а не солнечные панели, для завода Terafab в ТехасеСегодня, 19:57Китайская нейросеть Кими сбежала из среды тестирования кибербезопасностиКитайская нейросеть Кими сбежала из среды тестирования кибербезопасностиСегодня, 19:29Airbnb ускоряет запуск новых функций с помощью искусственного интеллектаAirbnb ускоряет запуск новых функций с помощью искусственного интеллектаСегодня, 19:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет