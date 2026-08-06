В Google Валлет появились новые финансовые возможности для родителей

Компания Google представила новую функцию, позволяющую настраивать безопасный баланс для детей младше 18 лет. По данным иксбт.ком, обновление поможет сформировать у молодого поколения здоровые финансовые привычки, а родителям предоставит удобный инструмент для контроля расходов детей. Об этом Techcrunch.ком сообщает об этом.

Новая возможность позволяет родителям полностью контролировать расходы детей. В частности, взрослые могут устанавливать лимиты на ежедневные траты, отслеживать историю транзакций и выбирать получение уведомлений о каждой совершённой покупке.

Безопасность и временные ограничения

Если устройство ребёнка потерялось или его безопасности угрожает опасность, родители могут немедленно заблокировать или разблокировать аккаунт. Кроме того, в любое время можно активировать специальную функцию «спендинг тимеут» (перерыв в расходах), чтобы временно приостановить траты.

Эта функция ставит Google Валлет в один ряд с другими конкурирующими финансовыми инструментами, в частности с системой Apple Каш Фамилй. Напомним, сервис Apple также позволяет родителям отправлять деньги детям, отслеживать расходы и управлять финансовым контролем.

В то же время технологический гигант этим шагом усиливает конкуренцию со стартапами ФамЗу и Гринлигхт. Эти компании специализируются на обучении детей финансовой грамотности с помощью систем предоплаченных дебетовых карт.

Цифровые платежи без банковского счёта

Дети смогут совершать бесконтактные платежи в любых торговых точках, принимающих Google Pay, с помощью смартфонов на операционной системе Android или умных часов Wear OS. Компания рассматривает новую функцию как способ самостоятельного управления средствами без открытия отдельного банковского счёта для ребёнка.

В настоящее время обновление поэтапно внедряется только на территории США. Пока неизвестно, когда и в какие сроки компания Google запустит эту возможность в других регионах.

Эта новинка стала логичным продолжением правила, объявленного в прошлом году. Согласно опубликованной информации, с согласия родителей дети получили возможность не только совершать цифровые платежи, но и пользоваться поддерживаемыми пропусками через Google Валлет, включая билеты, библиотечные карты и подарочные карты.