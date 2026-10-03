В центре столицы Украины, Киеве, начались массовые протесты. По имеющимся данным, около 4 тысяч граждан из разных регионов прибыли в город, чтобы выйти на площади с требованиями прекращения войны и установления мира.

Как сообщает украинское издание «Время.уа», один из основных протестных митингов проходит в самом центре столицы — на Майдане Незалежности (Майдане).

Ситуация на Майдане: плакаты и активисты

На видеозаписях с места событий видно, как поток людей непрерывно прибывает на Майдан Незалежности:

Демонстранты собираются с различными лозунгами и плакатами, призывающими к миру.

Для обеспечения безопасности в районе дежурят многочисленные сотрудники правоохранительных органов, а также представители местных и зарубежных СМИ.

Отмечается, что среди участников акции присутствуют американский журналист Сергей Любарский и известный украинский активист, бывший оперный певец Тодор Пановский.

Кто стоит за протестами?

Как пишет издание «Страна», данный митинг был организован по призыву украинского военнослужащего, ранее работавшего журналистом и правозащитником в Одессе, Александра Тодорова—: