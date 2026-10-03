Массовый протест в Киеве: тысячи людей на Майдане Незалежности требуют мира

·104·Мир
Массовый протест в Киеве: тысячи людей на Майдане Незалежности требуют мира

В центре столицы Украины, Киеве, начались массовые протесты. По имеющимся данным, около 4 тысяч граждан из разных регионов прибыли в город, чтобы выйти на площади с требованиями прекращения войны и установления мира.

Как сообщает украинское издание «Время.уа», один из основных протестных митингов проходит в самом центре столицы — на Майдане Незалежности (Майдане).

Ситуация на Майдане: плакаты и активисты

На видеозаписях с места событий видно, как поток людей непрерывно прибывает на Майдан Незалежности:

  • Демонстранты собираются с различными лозунгами и плакатами, призывающими к миру.

  • Для обеспечения безопасности в районе дежурят многочисленные сотрудники правоохранительных органов, а также представители местных и зарубежных СМИ.

  • Отмечается, что среди участников акции присутствуют американский журналист Сергей Любарский и известный украинский активист, бывший оперный певец Тодор Пановский.

Кто стоит за протестами?

Как пишет издание «Страна», данный митинг был организован по призыву украинского военнослужащего, ранее работавшего журналистом и правозащитником в Одессе, Александра Тодорова—:

  • Впервые Тодоров призвал людей выйти на улицы в начале сентября с требованиями положить конец коррупции, решить проблемы в армии и выбрать путь к миру.

  • В середине сентября он был арестован по обвинению в самовольном оставлении воинской части. Суд назначил ему залог в размере 175 тысяч гривен, и хотя сумма была полностью собрана, из-за банковских проверок он до сих пор остается в СИЗО.

  • Тем не менее, по его призыву в столице собрались тысячи людей, выдвигающих требования мира.

МайданТодор ПановскийСергей ЛюбарскийVremya.uaУкраина
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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