Массовый протест в Киеве: тысячи людей на Майдане Незалежности требуют мира
В центре столицы Украины, Киеве, начались массовые протесты. По имеющимся данным, около 4 тысяч граждан из разных регионов прибыли в город, чтобы выйти на площади с требованиями прекращения войны и установления мира.
Как сообщает украинское издание «Время.уа», один из основных протестных митингов проходит в самом центре столицы — на Майдане Незалежности (Майдане).
Ситуация на Майдане: плакаты и активисты
На видеозаписях с места событий видно, как поток людей непрерывно прибывает на Майдан Незалежности:
Демонстранты собираются с различными лозунгами и плакатами, призывающими к миру.
Для обеспечения безопасности в районе дежурят многочисленные сотрудники правоохранительных органов, а также представители местных и зарубежных СМИ.
Отмечается, что среди участников акции присутствуют американский журналист Сергей Любарский и известный украинский активист, бывший оперный певец Тодор Пановский.
Кто стоит за протестами?
Как пишет издание «Страна», данный митинг был организован по призыву украинского военнослужащего, ранее работавшего журналистом и правозащитником в Одессе, Александра Тодорова—:
Впервые Тодоров призвал людей выйти на улицы в начале сентября с требованиями положить конец коррупции, решить проблемы в армии и выбрать путь к миру.
В середине сентября он был арестован по обвинению в самовольном оставлении воинской части. Суд назначил ему залог в размере 175 тысяч гривен, и хотя сумма была полностью собрана, из-за банковских проверок он до сих пор остается в СИЗО.
Тем не менее, по его призыву в столице собрались тысячи людей, выдвигающих требования мира.
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