Илон Маск расстался с матерью своих 4 детей

Появились сообщения о том, что американский миллиардер Илон Маск прекратил отношения с Шивон Зилис, одной из руководительниц компании Neuralink и матерью своих детей.

Зилис сообщила об этом на своей странице в социальной сети Кс. Она выразила благодарность за детей и выразила надежду, что они с Маском останутся хорошими друзьями и родителями, которые будут совместно воспитывать детей.

Шивон Зилис также написала, что это решение далось ей тяжело. Она пожелала Маску счастья в дальнейшей жизни.

Интересно, что, по словам Зилис, незадолго до разрыва между ними продолжалось теплое общение. Она даже показала общественности свою последнюю переписку с Маском.

В этой переписке видно, как Маск признается Зилис в любви и сожалеет, что не пригласил ее на ужин в Белый дом. Однако всего через несколько дней пара завершила свои отношения.

Маск пока официально не прокомментировал эту ситуацию. При этом сообщается, что предприниматель также отписался от Зилис в сети Кс.

Согласно данным, личная жизнь Илона Маска уже много годы находится в центре внимания общественности. У него есть дети от брака с первой женой Джастин Уилсон. Позже он дважды был женат на актрисе Талуле Райли.

Маск также состоял в отношениях с канадской певицей Граймс, у них трое детей. А от отношений с Шивон Зилис на свет появились несколько детей.

Таким образом, очередные перемены в личной жизни Маска вновь привлекли внимание общественности.