Южная Корея повержена: наши дзюдоисты завоевали бронзовую медаль Азиатских игр

·42·Спорт
Южная Корея повержена: наши дзюдоисты завоевали бронзовую медаль Азиатских игр

Спортивная делегация Узбекистана отпраздновала очередной успех на проходящих в японских городах Айти и Нагоя летних Азиатских играх 2026 года. Национальная сборная по дзюдо завоевала бронзовую медаль соревнований в смешанном командном зачете.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана, наши соотечественники оставили не у дел одну из сильнейших команд континента в драматичном противостоянии за третье место.

Упорная борьба за пьедестал: победа со счетом 4:2

В поединке за бронзовую медаль в рамках программы смешанных команд нашим дзюдоистам противостояла сильная и титулованная сборная Южной Кореи:

  • Превосходство на татами: В решающих схватках на татами узбекистанские борцы продемонстрировали сильную волю, яркую тактику и высокую технику.

  • Итоговый счет: По итогам напряженной и бескомпромиссной серии наши соотечественники одержали уверенную победу над Южной Кореей со счетом 4:2.

Благодаря этой победе наша национальная сборная по дзюдо поднялась на третью ступень пьедестала почета Азиатских игр Айти-Нагоя-2026, записав на счет делегации Узбекистана ценную бронзовую медаль.

Азиатские игры 2026ДзюдоСпортивная делегация УзбекистанаАйти-Нагоя
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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