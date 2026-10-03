Южная Корея повержена: наши дзюдоисты завоевали бронзовую медаль Азиатских игр
Спортивная делегация Узбекистана отпраздновала очередной успех на проходящих в японских городах Айти и Нагоя летних Азиатских играх 2026 года. Национальная сборная по дзюдо завоевала бронзовую медаль соревнований в смешанном командном зачете.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана, наши соотечественники оставили не у дел одну из сильнейших команд континента в драматичном противостоянии за третье место.
Упорная борьба за пьедестал: победа со счетом 4:2
В поединке за бронзовую медаль в рамках программы смешанных команд нашим дзюдоистам противостояла сильная и титулованная сборная Южной Кореи:
Превосходство на татами: В решающих схватках на татами узбекистанские борцы продемонстрировали сильную волю, яркую тактику и высокую технику.
Итоговый счет: По итогам напряженной и бескомпромиссной серии наши соотечественники одержали уверенную победу над Южной Кореей со счетом 4:2.
Благодаря этой победе наша национальная сборная по дзюдо поднялась на третью ступень пьедестала почета Азиатских игр Айти-Нагоя-2026, записав на счет делегации Узбекистана ценную бронзовую медаль.
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