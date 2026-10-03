Уход Криштиану Роналду из сборной Португалии вызвал скандал

·50·Спорт
Уход Криштиану Роналду из сборной Португалии вызвал скандал

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оказался под угрозой серьезных дисциплинарных взысканий после того, как в скандальной манере покинул расположение национальной команды и отреагировал на пост в социальных сетях, критикующий его товарищей по команде. Как сообщает Goal.com, ухудшение отношений между футболистом и главным тренером Жорже Жезушем ставит под угрозу его международную карьеру. Об этом Goal.com сообщает.

Причиной конфликта стало то, что Криштиану Роналду остался в запасе в победном матче против Норвегии со счетом 2:1. После этого нападающий внезапно покинул лагерь сборной и, согласно информации Даилй Маил, активно отреагировал на видео в Instagram бывшего футболиста Фелипе Мело, в котором тот жестко раскритиковал игроков сборной Португалии.

Критика Фелипе Мело и реакция тренера

Бывший бразильский полузащитник Фелипе Мело в своем выступлении подчеркнул, что уважение, которое оказывается Лионелю Месси в сборной Аргентины, отличается от португальского, добавив, что никто не достиг уровня Криштиану Роналду и лучший игрок в истории не должен уходить при таких обстоятельствах. Несмотря на победу над Данией со счетом 4:2 в четверг, этот кризис продолжает оставаться главной темой для обсуждения.

На пресс-конференции в субботу главный тренер Жорже Жезуш прокомментировал ситуацию: «Я не могу обойти тему Криштиану Роналду. Крис является символом сборной Португалии. Это нужно четко понимать. После игры будет достаточно времени, чтобы поговорить об этом», — сказал тренер.

Причины разногласий и угроза международной дисквалификации

Как сообщил испанский журналист Эду Агирре в программе Эл Чирингуито, конфликт возник из-за невыполненных обещаний. Жорже Жезуш в частной беседе извинился перед Роналду за то, что продержал его на разминке 30 минут и не выпустил на поле, пообещав публично признать свою тактическую ошибку. Однако тренер не сделал этого на пресс-конференции, в результате чего футболист почувствовал себя обманутым.

Согласно дисциплинарному кодексу, футболист, покинувший расположение сборной без уважительной причины, может быть дисквалифицирован на срок от одного до шести месяцев. Ситуация привлекла внимание даже политических кругов страны, и премьер-министр Луиш Монтенегру был вынужден вмешаться в национальный кризис.

В настоящее время болельщики и эксперты ждут, что Криштиану Роналду подробно раскроет причины своего ухода. Если будут применены дисциплинарные меры, это может положить конец карьере знаменитого нападающего в составе сборной Португалии.

Криштиану РоналдуЖорже ЖезушПортугалияФутболФелипе Мело
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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