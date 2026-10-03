Samsung начала производство дисплеев для флагманов Galaxy S27
Южнокорейская компания Samsung начала процесс производства первых компонентов для своей будущей линейки флагманских смартфонов Galaxy S27. Как сообщает издание ЗДНет со ссылкой на отраслевые источники, подготовка некоторых комплектующих началась еще в сентябре, а с середины октября планируется значительное расширение этого процесса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
Сообщается, что подразделение Samsung Дисплай должно начать массовое производство ОЛЭД-панелей для смартфонов нового поколения в октябре. Согласно данным из отраслевых кругов, годовой план компании предусматривает поставку 47–48 миллионов ОЛЭД-панелей для семейства Galaxy S27. Этот показатель почти на 10 процентов выше плана, предусмотренного для представителей предыдущего поколения.
Новая линейка и размеры дисплеевСогласно текущим данным, Samsung Дисплай также разработала отдельные планы для новой модели Galaxy S27 Pro. До конца 2026 года для этой модели предусмотрено производство 2–3 миллионов панелей, а в течение 2027 года — еще 4–5 миллионов. Этот шаг является одним из важных стратегических решений южнокорейского технологического гиганта, направленных на полное удовлетворение рыночного спроса.
По прогнозам, ожидаемый в будущем базовый Galaxy S27 будет оснащен экраном диагональю 6,27 дюйма. Также ожидается, что модель Galaxy S27+ получит дисплей 6,66 дюйма, новая модель Galaxy S27 Pro — 6,47 дюйма, а самый продвинутый представитель линейки Galaxy S27 Ultra — 6,89 дюйма.
Контроль расходов и рыночная стратегияНесмотря на расширение линейки смартфонов, Samsung стремится жестко контролировать себестоимость новых устройств. Для достижения этой цели компания может повторно использовать в моделях Galaxy S27 некоторые компоненты, предназначенные для предыдущего поколения — Galaxy S26. Эксперты отмечают, что такой подход очень полезен на фоне глобального роста цен на микросхемы памяти.
Расширение линейки до четырех моделей также тесно связано с действиями основного конкурента — компании Apple. По данным источников, конкурент переходит к стратегии распределения времени выпуска смартфонов iPhone на разные периоды в течение года. По этой причине Samsung требуется иметь более широкий ассортимент продукции для успешной конкуренции в различных ценовых сегментах.
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