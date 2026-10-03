«Неудержимая сила в «Барселоне»: Рафинья признан лучшим в Испании второй месяц подряд!

Вингер каталонской «Барселоны» Рафинья продолжает демонстрировать настоящий бенефис в испанской Ла Лиге. Бразильский нападающий признан лучшим игроком турнира второй месяц подряд.

Пресс-служба Ла Лиги объявила официальные результаты голосования по итогам сентября. Согласно им, Рафинья, не имевший равных и в августе, вновь не оставил никому шансов в сентябре.

9 очков пользы в 4 матчах: невероятная статистика Рафиньи

В сентябре бразильская звезда провел один из самых ярких и результативных периодов в своей карьере в составе каталонцев:

Общий показатель: Всего в 4 проведенных матчах 7 голов и 2 голевые передачи !

Два хет-трика: Если в ворота «Валенсии» Рафинья забил один мяч, то в поединках против «Расинга» и «Севильи» он отправил в ворота соперников по 3 гола, оформив два хет-трика подряд.

Мбаппе и другие звезды остались позади

В официальном опросе Ла Лиги лидер «Барселоны» опередил ряд именитых конкурентов и одержал абсолютную победу:

В борьбе он со значительным отрывом обошел главную звезду мадридского «Реала» Кильяна Мбаппе, нападающего «Атлетико» Джонатана Дэвида, а также таких футболистов, как Серхио Камельо («Райо Вальекано») и Фер Ниньо («Эльче»).

Столь ужасающая форма Рафиньи не только ведет каталонцев к лидерству в чемпионате Испании, но и делает его одним из самых опасных вингеров в мире на данный момент.