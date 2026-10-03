Размер штрафов за продажу просроченной продукции будет резко увеличен

·1·Узбекистан
Размер штрафов за продажу просроченной продукции будет резко увеличен

В Узбекистане ужесточаются требования к безопасности пищевой продукции. На пленарном заседании Сената был одобрен закон «О безопасности пищевой продукции». Документ направлен на обеспечение потребителей безопасной и качественной продукцией.

Законом уточняются обязанности предпринимателей, занимающихся производством, хранением и реализацией пищевой продукции. От них требуется постоянное поддержание продукции в безопасном состоянии и обеспечение ее оборота.

Также предусмотрено усиление государственного контроля в сфере безопасности пищевой продукции и приведение порядка его осуществления в соответствие с международными требованиями.

В документе предусматривается введение в законодательство таких понятий, как гигиена, производство, животноводческая и сельскохозяйственная практика.

Кроме того, требования, предъявляемые к продукции животного происхождения и с высоким уровнем риска, будут публиковаться на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа.

Ожидается, что новые правила послужат усилению контроля за безопасным производством и реализацией пищевой продукции. По данным Сената, закон направлен на обеспечение права населения на безопасную пищевую продукцию, повышение конкурентоспособности продукции и рост инвестиционной привлекательности сферы.

Сенат УзбекистанаЗакон о безопасности пищевой продукцииПищевая безопасностьСельское хозяйство
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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