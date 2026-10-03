В некоторых смартфонах iPhone 18 Pro Max возникли проблемы со связью

·30·Технологии
В некоторых смартфонах iPhone 18 Pro Max возникли проблемы со связью

В США некоторые пользователи столкнулись с серьезной неисправностью своих новых смартфонов iPhone 18 Pro Max. Устройства внезапно полностью теряют мобильную сеть и переходят в режим СОС, что создает значительные трудности при повседневном использовании. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным, опубликованным изданиями MacRumors и 9то5Мак, на данный момент эта проблема выявлена в основном на устройствах, работающих в сети крупного американского мобильного оператора АТ&Т. В случае возникновения неисправности пользователи не могут совершать обычные звонки, отправлять СМС или пользоваться мобильным интернетом.

Связь и экстренные службы выходят из строя

По данным АТ&Т, в некоторых случаях для пользователей могут стать недоступными даже экстренные вызовы. Это указывает на то, что проблема является серьезной не только с технической точки зрения, но и с точки зрения безопасности.

Компания Apple подтвердила наличие данной неисправности, заявив, что она затронула «небольшое количество» пользователей. Однако технологический гигант отказался раскрывать точное число проблемных смартфонов.

Меры профилактики и ограничения

Для предотвращения ситуации Apple настоятельно рекомендует владельцам установить обновление iOS 27.0.1. Также оператор АТ&Т распространяет обновленные настройки оператора, которые должны автоматически появиться на совместимых устройствах в течение 14 дней.

Однако эти обновления служат лишь для предотвращения проблемы. Если iPhone уже потерял связь, установка программных обновлений не даст никакого результата.

Поможет только замена

Apple отмечает, что восстановить нормальную работу устройства, которое уже осталось без связи, программным способом невозможно. В такой ситуации требуется полная замена смартфона, и владельцам рекомендуется обратиться в соответствующие сервисные центры.

Сообщения пользователей Reddit также подтверждают, что стандартные методы, включая повторную активацию еСИМ или сброс настроек сети, не помогают. На данный момент Apple не объяснила точную причину этой серьезной неисправности и почему программное исправление работает только как профилактическая мера.

AppleiPhone 18 Pro MaxAT&TМобильная связьОбновление iOS
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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