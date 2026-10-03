В вагоне поезда для перевозки заключенных погиб сотрудник

В России в вагоне поезда, перевозившего заключенных, произошел серьезный инцидент. Сообщается, что 2 октября в специальном вагоне в составе поезда «Владикавказ – Адлер» один из заключенных напал на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний.

По предварительным данным, происшествие случилось в районе станции Муртазово на территории Кабардино-Балкарии. Источники «112» и РЕН ТВ распространили информацию о том, что в вагоне вспыхнул бунт среди заключенных.

Утверждается, что вагон был прицеплен к поезду на станции Терек. После того как поезд проследовал через Беслан, в вагоне был сорван стоп-кран и начались беспорядки. В некоторых сообщениях также говорилось, что заключенные завладели оружием конвоиров.

После этого вагон был окружен силовиками. На место происшествия были стянуты экстренные службы и спецподразделения. В первоначальных данных сообщалось, что никто из заключенных не сбежал.

Однако источник ТАСС во ФСИН России не согласился с квалификацией происшествия как «бунта». По его информации, один из заключенных в вагоне напал на сотрудника конвоя, что привело к его смерти.

Некоторые источники сообщили, что в результате инцидента пострадали еще несколько сотрудников, а впоследствии погиб и один из заключенных. Все подробности происшествия на данный момент официально полностью не раскрыты.