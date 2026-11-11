92% безбилетников в автобусах Ташкента составили лица в возрасте 16–30 лет

Выяснилось, что большинство пассажиров, пользующихся общественным транспортом в Ташкенте и не оплачивающих проезд, составляют молодые люди. В январе–октябре 2026 года в отношении безбилетных пассажиров автобусов было составлено около 139 тысяч административных протоколов. Об этом сообщило Главное управление транспорта города Ташкента.

Согласно официальным данным, из общего числа 138 780 протоколов 97 747 приходятся на пассажиров в возрасте 18–30 лет. Это составляет 70,4% от общего количества правонарушений.

Кроме того, в отношении пассажиров в возрасте 16–17 лет было составлено 30 533 протокола. Этот показатель равен 22% от общего числа.

Таким образом, в отношении пассажиров в возрасте от 16 до 30 лет было оформлено в общей сложности 128 280 протоколов. То есть 92,4% правонарушений, связанных с неоплатой проезда в автобусах, приходятся именно на эту возрастную категорию.

Правонарушения также были проанализированы по половому признаку. Согласно результатам, 105 272 протокола были составлены в отношении мужчин, что составляет 75,9% от общего показателя. В отношении женщин было составлено 33 508 протоколов, или 24,1%.

Как показывает статистика, основная часть случаев неоплаты проезда в столичных автобусах зафиксирована среди пассажиров в возрасте 16–30 лет.